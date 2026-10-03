Принтер HP Color Laser 150nw
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Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
цветная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб.
В наличии
Код товара: 316420
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
27 940 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х27
Вес, кг.
12.2
Описание товара Принтер HP Color Laser 150nw
Принтер A4 HP Color Laser 150nw 4ZB95A наделен следующими важными характеристиками: максимальный формат печати — А4, ресурс печати в месяц — 20000 стр., ресурс картриджа — 700 стр., скорость печати — 18 стр./мин. Основные интерфейсы подключения — RJ-45, USB 2.0 (B), Wi-Fi. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. USB-кабель входит в комплект поставки.
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Бренд
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Принтер A4 HP Color Laser 150nw 4ZB95A наделен следующими важными характеристиками: максимальный формат печати — А4, ресурс печати в месяц — 20000 стр., ресурс картриджа — 700 стр., скорость печати — 18 стр./мин. Основные интерфейсы подключения — RJ-45, USB 2.0 (B), Wi-Fi. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. USB-кабель входит в комплект поставки.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер HP Color Laser 150nw – стоимость товара 27940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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