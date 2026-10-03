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Принтер HP Color Laser 150nw купить с доставкой в Москве
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Принтер HP Color Laser 150nw

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Принтер HP Color Laser 150nw - фото 1
Принтер HP Color Laser 150nw - фото 2
Принтер HP Color Laser 150nw - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
цветная
  • Принтер HP Color Laser 150nw - фото 1
  • Принтер HP Color Laser 150nw - фото 2
  • Принтер HP Color Laser 150nw - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб. 
Начислим 448 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 316420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Принтер HP Color Laser 150nw
27 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х29х27
Вес, кг.
12.2

Описание товара Принтер HP Color Laser 150nw

Принтер A4 HP Color Laser 150nw 4ZB95A наделен следующими важными характеристиками: максимальный формат печати — А4, ресурс печати в месяц — 20000 стр., ресурс картриджа — 700 стр., скорость печати — 18 стр./мин. Основные интерфейсы подключения — RJ-45, USB 2.0 (B), Wi-Fi. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. USB-кабель входит в комплект поставки.

Отзывы о товаре Принтер HP Color Laser 150nw




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
цветная
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер A4 HP Color Laser 150nw 4ZB95A наделен следующими важными характеристиками: максимальный формат печати — А4, ресурс печати в месяц — 20000 стр., ресурс картриджа — 700 стр., скорость печати — 18 стр./мин. Основные интерфейсы подключения — RJ-45, USB 2.0 (B), Wi-Fi. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя. USB-кабель входит в комплект поставки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер HP Color Laser 150nw – стоимость товара 27940 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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