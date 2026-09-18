Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Pro M255dw (7KW64A)
Возможность работы откуда угодно Удобная печать и сканирование с мобильного устройства с помощью HP Smart — лучшего в своем классе приложения мобильной печати. Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью настраиваемых ярлыков Smart Task в приложении HP Smart. Сканируйте в облако, на электронную почту и не только — одним касанием. Обрабатывайте документы на 50% быстрее с помощью Smart Task — первого приложения для мобильной печати, позволяющего автоматизировать задачи сканирования. Надежное качество и производительность HP Оригинальные лазерные картриджи HP с технологией JetIntelligence обеспечивают высокое качество и максимальную производительность цветной печати. Ускорьте работу с многостраничными документами с помощью функции автоматической двусторонней печати. Простое управление заданиями на устройстве с помощью интуитивно понятного сенсорного экрана. Повышенная безопасность, надежные подключения Защита ваших данных. Функции обнаружения угроз в режиме реального времени и проверки программного обеспечения обеспечат надежную безопасность. Двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает более быстрое и надежное подключение. Простое совместное использование ресурсов — доступ и печать по беспроводной сети и сети Ethernet.
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