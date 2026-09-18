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Принтер лазерный Pantum P3010D купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum P3010D

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Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 1
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 2
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 3
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 4
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 5
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 6
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 7
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 8
Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum P3010D - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316397
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на конвертах
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х42х29
Вес, кг.
9.41

Описание товара Принтер лазерный Pantum P3010D

Принтер Pantum P3010D станет отличным выбором для частных и профессиональных пользователей, которым требуется компактное печатающее устройство с возможностью автоматической двусторонней печати. Принтер может печатать не только на обычной бумаге, но и на картоне, конвертах, этикетках и прозрачной пленке. Емкость приемного лотка равна 250 листам. Скорость печати может достигать 30 страниц в минуту. Принтер отличается сравнительно невысоким временем выхода первой страницы: оно составляет 8.5 с. Принтер Pantum P3010D характеризуется максимальной нагрузкой, равной 25000 страниц в месяц. Подключение принтера производится с использованием USB-интерфейса, поэтому принтер совместим с любым стационарным и мобильным компьютером. В комплект поставки включены интерфейсный кабель, кабель питания, тонер-картридж и фотобарабан. Принтер имеет классический внешний вид, который будет гармонировать с любым интерьером. Длина, ширина и высота корпуса принтера равны 334, 354 и 218 мм соответственно. Масса принтера невелика: она равна 6.8 кг.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P3010D




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на конвертах
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер Pantum P3010D станет отличным выбором для частных и профессиональных пользователей, которым требуется компактное печатающее устройство с возможностью автоматической двусторонней печати. Принтер может печатать не только на обычной бумаге, но и на картоне, конвертах, этикетках и прозрачной пленке. Емкость приемного лотка равна 250 листам. Скорость печати может достигать 30 страниц в минуту. Принтер отличается сравнительно невысоким временем выхода первой страницы: оно составляет 8.5 с. Принтер Pantum P3010D характеризуется максимальной нагрузкой, равной 25000 страниц в месяц. Подключение принтера производится с использованием USB-интерфейса, поэтому принтер совместим с любым стационарным и мобильным компьютером. В комплект поставки включены интерфейсный кабель, кабель питания, тонер-картридж и фотобарабан. Принтер имеет классический внешний вид, который будет гармонировать с любым интерьером. Длина, ширина и высота корпуса принтера равны 334, 354 и 218 мм соответственно. Масса принтера невелика: она равна 6.8 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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