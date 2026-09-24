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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 2
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 3
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 4
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 5
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 6
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 7
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 8
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 9
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 2
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 3
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 4
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 5
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 6
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 7
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 8
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 9
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 570 руб. 
Начислим 570 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый
35 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Кабель питания, документация, стартовый тонер на 6000 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Подача бумаги, л
500
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
12500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
8.4
Потребляемая мощность (при работе)
605
Габариты (ШхВхГ)
0.54x0.495x0.406 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х49х41
Вес, кг.
20

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый

Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA4500cx это яркий представитель нового поколения цветных лазерных печатающих устройств формата А4 от всемирно известного производителя Kyocera Document Solutions. Новый аппарат получил обновлённый дизайн, поддержку современный протоколов безопасности, а также, сохранил все достоинства от своих предшественников. В принтере сочетается высокая скорость работы с документами - до 45 страниц в минуту, высокое разрешение печати до 1200 DPI, скромные габариты, а также, низкая себестоимость отпечатка. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Кабель питания, документация, стартовый тонер на 6000 стр.
Особенности
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Подача бумаги, л
500
Развернуть
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
12500
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
8.4
Потребляемая мощность (при работе)
605
Габариты (ШхВхГ)
0.54x0.495x0.406 м
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA4500cx это яркий представитель нового поколения цветных лазерных печатающих устройств формата А4 от всемирно известного производителя Kyocera Document Solutions. Новый аппарат получил обновлённый дизайн, поддержку современный протоколов безопасности, а также, сохранил все достоинства от своих предшественников. В принтере сочетается высокая скорость работы с документами - до 45 страниц в минуту, высокое разрешение печати до 1200 DPI, скромные габариты, а также, низкая себестоимость отпечатка. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый - стоимость товара 35570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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