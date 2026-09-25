Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб.
В наличии
Код товара: 738318
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
24 990 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, стартовый тонер-картридж, кабель питания, документация
Особенности
интерфейс USB
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Подача бумаги, л
100
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
481
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х49х40
Вес, кг.
19
Описание товара Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)
Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы. Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 27 750 руб.6938 руб. в СплитПринтер HP Color Laser 150nw
-
В наличииЦена 33 930 руб.8483 руб. в СплитЛазерный принтер HP LaserJet pro M404dn
-
В наличииЦена 35 570 руб.8893 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500x (110C0Y3NL0) A4 белый
-
В наличииЦена 48 800 руб.12200 руб. в СплитПринтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex б...
-
В наличииЦена 73 780 руб.18445 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M611dn (7PS84A)
-
В наличииЦена 77 500 руб.19375 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M507x (1PV88A)
-
В наличииЦена 153 710 руб.38428 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise 700 M712dn (CF236A) A3 D...
Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, стартовый тонер-картридж, кабель питания, документация
Особенности
интерфейс USB
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Подача бумаги, л
100
Развернуть
Вывод бумаги, л
250
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1000
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
6
Потребляемая мощность (при работе)
481
Габариты (ШхВхГ)
375 x 272 x 393 мм
Страна производитель
Китай
Лазерный принтер Kyocera — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение до 1200?1200 dpi помогает получать чёткий текст и аккуратную графику, а автоматическая двусторонняя печать позволяет экономить бумагу при работе с многостраничными материалами. Печать фотографий не предусмотрена — модель ориентирована на повседневные документы. Подача бумаги рассчитана на 100 листов, а вывод — на 250, поэтому принтер удобно использовать при регулярной печати без частого обслуживания лотков. Сетевое подключение, USB 2.0 и поддержка AirPrint дают несколько способов отправки документов на печать. ЖК-панель упрощает управление, а корпус весом 14,5 кг обеспечивает стационарное размещение в рабочей зоне.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 24990 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер Kyocera Ecosys PA3500x (110C3J3NL0)