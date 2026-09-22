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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц
100000
Количество картриджей
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722990
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Описание товара Принтер лазерный Pantum BP5200DN A4 Net
Принтер Pantum Elite Pro BP5200DN представляет собой вершину монохромной линейки бренда, разработанную специально для нужд крупных корпоративных офисов и государственных ведомств с колоссальным документооборотом. Аппарат ориентирован на бескомпромиссную надежность в режиме непрерывной печати, обеспечивая безопасную обработку конфиденциальных данных и высокоскоростной вывод сложных графических отчетов. Это тяжелое офисное решение для структур, где требуется максимальный ресурс механизмов и готовность оборудования к работе в условиях пиковых ежемесячных нагрузок до 120 000 страниц.
Техническое оснащение модели позволяет развивать впечатляющую скорость до 42 страниц в минуту, при этом выход первого листа из режима ожидания занимает менее 6 секунд. Внутренняя архитектура на базе сверхпрочного стального шасси гарантирует прецизионную точность работы печатного блока на протяжении всего жизненного цикла устройства. Встроенный модуль автоматического дуплекса в сочетании с основным лотком на 500 листов и возможностью установки дополнительных кассет большой емкости превращает принтер в полностью автономную станцию, способную часами работать без остановки для дозаправки бумагой.
Программная часть устройства полностью оптимизирована для бесшовного внедрения в сетевые инфраструктуры под управлением российских операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие гигабитного сетевого интерфейса Ethernet и эталонная стабильность драйверов в Linux среде гарантируют системным администраторам корректную обработку тяжелых очередей печати и мгновенный отклик устройства на команды из любой точки корпоративной сети. Приобретая технику в Копиров.ру, вы получаете оригинальное оборудование от официального партнера бренда с двухлетней гарантией по всей России и полной уверенностью в легальности каждой поставки.
Принтер Pantum Elite Pro BP5200DN представляет собой вершину монохромной линейки бренда, разработанную специально для нужд крупных корпоративных офисов и государственных ведомств с колоссальным документооборотом. Аппарат ориентирован на бескомпромиссную надежность в режиме непрерывной печати, обеспечивая безопасную обработку конфиденциальных данных и высокоскоростной вывод сложных графических отчетов. Это тяжелое офисное решение для структур, где требуется максимальный ресурс механизмов и готовность оборудования к работе в условиях пиковых ежемесячных нагрузок до 120 000 страниц.
Техническое оснащение модели позволяет развивать впечатляющую скорость до 42 страниц в минуту, при этом выход первого листа из режима ожидания занимает менее 6 секунд. Внутренняя архитектура на базе сверхпрочного стального шасси гарантирует прецизионную точность работы печатного блока на протяжении всего жизненного цикла устройства. Встроенный модуль автоматического дуплекса в сочетании с основным лотком на 500 листов и возможностью установки дополнительных кассет большой емкости превращает принтер в полностью автономную станцию, способную часами работать без остановки для дозаправки бумагой.
Программная часть устройства полностью оптимизирована для бесшовного внедрения в сетевые инфраструктуры под управлением российских операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие гигабитного сетевого интерфейса Ethernet и эталонная стабильность драйверов в Linux среде гарантируют системным администраторам корректную обработку тяжелых очередей печати и мгновенный отклик устройства на команды из любой точки корпоративной сети. Приобретая технику в Копиров.ру, вы получаете оригинальное оборудование от официального партнера бренда с двухлетней гарантией по всей России и полной уверенностью в легальности каждой поставки.
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