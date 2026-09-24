Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA3500cx (1102YJ3NL0) A4 белый
Принтер А4 Kyocera ECOSYS PA3500cx это реинкарнация популярного Kyocera ECOSYS P6230cdn с обновлённым дизайном. Устройство предназначено для групповой работы и отвечает современным требованиям сетевой безопасности. Новая модель сочетает в себе современные разработки в области лазерной печати, актуальный дизайн, а также, традиционное качество и надежность. Принтер печатает со скоростью до 35 страниц в минуту, имеет большой объем оперативной памяти и мощный процессор актуального покления, что вскупе даёт потрясающий результат при работе с большими заданиями печати в цвете. Современные технологии, применяемые Kyocera - залог безопасности, качества и надежности ваших устройств. Устройства Kyocera легки в освоении, понятны в эксплуатации и позволят вам сконцентрироваться на более важных задачах, чем обслуживание принтера, который в это время просто будет выполнять свою задачу.
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