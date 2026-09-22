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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp)

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Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 1
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 2
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 3
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 4
Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 1
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 2
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 3
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 4
  • Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723795
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Характеристики

Бренд
Катюша
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, упаковка
Особенности
Поддержка ОС Linux, Mac OS, Windows
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
7000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 1.1
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
100
Потребляемая мощность (при работе)
400
Габариты (ШхВхГ)
404 ? 380 ? 208 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х44х32
Вес, кг.
9.85

Описание товара Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp)

Представляем вашему вниманию принтер «Катюша P133-256-pp» — надежного персонального помощника для решения самых требовательных задач черно-белой печати. Этот настольный лазерный прибор станет идеальным выбором для домашнего использования или малого офиса, где важны высокая производительность, безупречное качество и простота в эксплуатации. Благодаря своему лаконичному дизайну и компактным размерам он органично впишется в любую рабочую обстановку, не занимая много места. Сердцем устройства является современная лазерная технология, которая гарантирует кристально четкое и профессиональное качество текстов и графики. Максимальное разрешение для монохромной печати составляет 1200 на 1200 точек на дюйм. Это означает, что даже самые мелкие детали шрифтов и сложные элементы изображений будут переданы с исключительной точностью и резкостью. Каждый документ, вышедший из этого принтера, будет выглядеть безупречно, производя самое благоприятное впечатление. Одной из ключевых особенностей модели является высокая оперативность работы. Скорость печати достигает тридцати трех страниц в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами работы, будь то многостраничные отчеты, курсовые проекты или деловая переписка. Эффективность работы значительно повышает функция автоматической двусторонней печати. Она не только экономит ваше время, избавляя от необходимости вручную переворачивать листы, но и существенно сокращает расход бумаги, делая ваш труд более рациональным и экономичным. Производительности устройства способствует мощная внутренняя начинка. Объем памяти в двести пятьдесят шесть мегабайт в сочетании с процессором частотой одна тысяча мегагерц обеспечивает быструю обработку сложных и объемных документов без задержек. Система подачи бумаги рассчитана на двести пятьдесят листов, а лоток вывода — на сто пятьдесят, что минимизирует необходимость частого пополнения запасов. Принтер уверенно работает с бумагой различной плотности — от стандартных шестидесяти до двухсот граммов на квадратный метр, включая картон. Для подключения к рабочим станциям и совместного использования в небольшой сети предусмотрены стандартные интерфейсы: порт USB 2.0 и разъем для проводной сети Ethernet. Широкая совместимость с популярными операционными системами, такими как Windows, Mac OS и Linux, делает интеграцию устройства в вашу ИТ-инфраструктуру простой и беспроблемной.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Катюша P133 (артикул: P133-256-pp)




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Характеристики
Бренд
Катюша
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, упаковка
Особенности
Поддержка ОС Linux, Mac OS, Windows
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
100000
Развернуть
Подача бумаги, л
250
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
7000
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45), USB 1.1
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
100
Потребляемая мощность (при работе)
400
Габариты (ШхВхГ)
404 ? 380 ? 208 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вашему вниманию принтер «Катюша P133-256-pp» — надежного персонального помощника для решения самых требовательных задач черно-белой печати. Этот настольный лазерный прибор станет идеальным выбором для домашнего использования или малого офиса, где важны высокая производительность, безупречное качество и простота в эксплуатации. Благодаря своему лаконичному дизайну и компактным размерам он органично впишется в любую рабочую обстановку, не занимая много места. Сердцем устройства является современная лазерная технология, которая гарантирует кристально четкое и профессиональное качество текстов и графики. Максимальное разрешение для монохромной печати составляет 1200 на 1200 точек на дюйм. Это означает, что даже самые мелкие детали шрифтов и сложные элементы изображений будут переданы с исключительной точностью и резкостью. Каждый документ, вышедший из этого принтера, будет выглядеть безупречно, производя самое благоприятное впечатление. Одной из ключевых особенностей модели является высокая оперативность работы. Скорость печати достигает тридцати трех страниц в минуту, что позволяет быстро справляться с большими объемами работы, будь то многостраничные отчеты, курсовые проекты или деловая переписка. Эффективность работы значительно повышает функция автоматической двусторонней печати. Она не только экономит ваше время, избавляя от необходимости вручную переворачивать листы, но и существенно сокращает расход бумаги, делая ваш труд более рациональным и экономичным. Производительности устройства способствует мощная внутренняя начинка. Объем памяти в двести пятьдесят шесть мегабайт в сочетании с процессором частотой одна тысяча мегагерц обеспечивает быструю обработку сложных и объемных документов без задержек. Система подачи бумаги рассчитана на двести пятьдесят листов, а лоток вывода — на сто пятьдесят, что минимизирует необходимость частого пополнения запасов. Принтер уверенно работает с бумагой различной плотности — от стандартных шестидесяти до двухсот граммов на квадратный метр, включая картон. Для подключения к рабочим станциям и совместного использования в небольшой сети предусмотрены стандартные интерфейсы: порт USB 2.0 и разъем для проводной сети Ethernet. Широкая совместимость с популярными операционными системами, такими как Windows, Mac OS и Linux, делает интеграцию устройства в вашу ИТ-инфраструктуру простой и беспроблемной.
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Отзывы


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