Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M612DN (7PS86A)
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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 381587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х56х50
Вес, кг.
27
Описание товара Принтер лазерный HP Color LaserJet Enterprise M612DN (7PS86A)
Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе производительность, низкое энергопотребление и безопасность. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
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Бренд
Тип товара
Принтер лазерный
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
печать на пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Этот принтер HP LaserJet с технологией JetIntelligence сочетает в себе производительность, низкое энергопотребление и безопасность. В этом принтере используется функция динамической безопасности, которая может периодически обновляться посредством обновлений микропрограммы. Принтер рассчитан на работу только с теми картриджами, которые оснащены оригинальной микросхемой HP. Картриджи, в которых используется микросхема стороннего производителя, могут не работать или перестать функционировать.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
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