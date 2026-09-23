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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый

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Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 1
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 2
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 1
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 2
  • Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645379
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Характеристики

Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х49х44
Вес, кг.
21

Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый

Гибкие возможности обработки бумаги емкостью до 2600 листов и современные функции безопасности в сочетании с долговечными компонентами обеспечивают исключительную эффективность и надежность, что делает ECOSYS PA5500x идеальным выбором для повышения общей производительности рабочих групп. Благодаря скорости печати до 55 страниц в минуту и ??быстрой первой распечатке он всегда готов, когда вам это нужно.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый




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Характеристики
Бренд
Kyocera
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Гибкие возможности обработки бумаги емкостью до 2600 листов и современные функции безопасности в сочетании с долговечными компонентами обеспечивают исключительную эффективность и надежность, что делает ECOSYS PA5500x идеальным выбором для повышения общей производительности рабочих групп. Благодаря скорости печати до 55 страниц в минуту и ??быстрой первой распечатке он всегда готов, когда вам это нужно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA5500x (110C0W3NL0) A4 Duplex белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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