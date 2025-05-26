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Принтер лазерный Pantum P2207 купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum P2207

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Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 1
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 2
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 3
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Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 6
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 7
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 8
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 9
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 10
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 11
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 12
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 13
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 14
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 15
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 16
Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 10
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 11
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 12
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 13
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 14
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 15
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 16
  • Принтер лазерный Pantum P2207 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316409
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
принтер, USB-кабель, кабель питания, картридж, документация
Особенности
печать на конвертах
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, конверты, пленка
Подача бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1600
Сетевой принтер
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (при работе)
370
Габариты (ШхВхГ)
337x180x220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х40х30
Вес, кг.
5.45

Описание товара Принтер лазерный Pantum P2207

Pantum P2207 - компактный монохромный лазерный принтер формата A4, ориентированный на домашнее и небольшое офисное использование. Он сочетает высокую скорость печати до 20-22 стр/мин и разрешение 1200?1200 dpi в недорогом и простом в обслуживании корпусе.

Для каких задач и нагрузок

Принтер подходит для печати текстовых документов, отчётов, учебных материалов и бухгалтерской документации в чёрно-белом варианте. Максимальная нагрузка до 15 000 страниц в месяц с рекомендованными меньшими объёмами делает его подходящим для домашнего офиса или небольшого отдела.

Ключевые особенности

Скорость печати до 20-22 стр/мин и время выхода первой страницы менее 8 секунд сокращают ожидание при регулярной работе с документами. Лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов удобны для небольших пачек печати без постоянной дозаправки бумаги. Разрешение 1200?1200 dpi обеспечивает чёткие шрифты и аккуратное отображение мелких деталей.

Важные нюансы перед покупкой

Модель не поддерживает автоматическую двустороннюю печать и сетевые интерфейсы: подключение выполняется по USB, поэтому для Wi-Fi-печати потребуется внешний принт-сервер или общий доступ с ПК. Стартовый картридж обычно имеет уменьшенный ресурс (около 700 страниц), и для экономичной эксплуатации стоит заранее предусмотреть полноценный картридж на ~1600 страниц.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P2207

Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
после струйника hp это просто фантастика. Печатает быстро, для документов самое оно
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Не большой, много места на столе не занимает, простая настройка для ПК (сканировал QR-код и заходил на сайт, диск установочный почему-то не считывается), но очень шумный, лист бумаги при печати сворачивается, если печатать с обратной стороны, нужно ложить его вплотную к ролику, который не всегда может захватить крученный лист, печать чистая, пробовал на бумаги 80 г/м2
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, драйвера с сайта качаются и ставятся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает отлично, из минусов громкий при использовании
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
принтер огонь, настроила быстро буквально пару минут, отсканировала qr он перекинул на официальный сайт, там есть вкладка драйвера и строка поиск, вносим модель своего принтера и скачиваем нужный файл, далее все работает без проблем, печатает быстро и хорошо, листы не жуёт . сам принтер не большого размера, места занимает не много. покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
товар за свои деньги норм минус, очень шумный
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает чётко. Жаль что не цветной
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер! рекомендую 5+++++
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, конечно пришлось помучиться чуть.,но всё получилось.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Кайрат И.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер печатает хорошо. Перед использованием установили драйвера, скачать их можно на официальном сайте. Картридж уже заправлен
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
пока еще не открывала. упаковка целая, не где не нарушена не помята
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сметанина Татьяна Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер взяла для офиса, все прекрасно печатает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер для дома. Компактный и довольно быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дания Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар,качественный, рекомендую,печатает быстро,работает без шумно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично. Очень компактный. Не сильно шумный. Печать четкая и быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, пользуемся 3 месяца по полной программе, все работает, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер был доставлен на день раньше, в заводской коробке и плотной плёнке. Целый, новенький, всё указанное в комплекте. Драйвер к принтеру скачала на официальном сайте для Windows 10 и установила в считанные секунды. Работает отлично, быстро печатает. По шуму - не шумнее HP, который у меня на работе (в разы дороже). Для домашнего использования школьником супер принтер за супер цену! Нам очень понравился, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Григорий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил драйвера установил работает
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, печатает, хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ян Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домашний принтер,с не дорогами расходниками,с возможностью заправки уже с завода.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, подключился без проблем, печает чётко, компактный, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, но громко включается при запуске пк. Заставлял вздрагивать. Держу отключенным.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лариса О.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер отличный. Ребенок сама справилась с подключением. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, печать на ура! установка тоже не доставила труда, диски установочные в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая.Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александо С.

Достоинства:


Комментарий:
Устраивает. Удобен для разводки плат.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер. похож на оригинпльный
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Вроде, все хорошо. Установка с диска минута. Немного думает перед печатанием (пару секунд). Легкий. Самое главное, очень быстрая доставка! Очень нужен был принтер, свой сломался. Заказала в 15 00, а пришел на следующий день в 17 00. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
принтер неплохой. печатает хорошо. даже сыну понравился



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
принтер, USB-кабель, кабель питания, картридж, документация
Особенности
печать на конвертах
Автоматическая двусторонняя печать
нет
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, конверты, пленка
Подача бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Развернуть
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1600
Сетевой принтер
нет
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Нет
Потребляемая мощность (при работе)
370
Габариты (ШхВхГ)
337x180x220 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Pantum P2207 - компактный монохромный лазерный принтер формата A4, ориентированный на домашнее и небольшое офисное использование. Он сочетает высокую скорость печати до 20-22 стр/мин и разрешение 1200?1200 dpi в недорогом и простом в обслуживании корпусе.

Для каких задач и нагрузок

Принтер подходит для печати текстовых документов, отчётов, учебных материалов и бухгалтерской документации в чёрно-белом варианте. Максимальная нагрузка до 15 000 страниц в месяц с рекомендованными меньшими объёмами делает его подходящим для домашнего офиса или небольшого отдела.

Ключевые особенности

Скорость печати до 20-22 стр/мин и время выхода первой страницы менее 8 секунд сокращают ожидание при регулярной работе с документами. Лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов удобны для небольших пачек печати без постоянной дозаправки бумаги. Разрешение 1200?1200 dpi обеспечивает чёткие шрифты и аккуратное отображение мелких деталей.

Важные нюансы перед покупкой

Модель не поддерживает автоматическую двустороннюю печать и сетевые интерфейсы: подключение выполняется по USB, поэтому для Wi-Fi-печати потребуется внешний принт-сервер или общий доступ с ПК. Стартовый картридж обычно имеет уменьшенный ресурс (около 700 страниц), и для экономичной эксплуатации стоит заранее предусмотреть полноценный картридж на ~1600 страниц.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Владимир Л.

Достоинства:


Комментарий:
после струйника hp это просто фантастика. Печатает быстро, для документов самое оно
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
Не большой, много места на столе не занимает, простая настройка для ПК (сканировал QR-код и заходил на сайт, диск установочный почему-то не считывается), но очень шумный, лист бумаги при печати сворачивается, если печатать с обратной стороны, нужно ложить его вплотную к ролику, который не всегда может захватить крученный лист, печать чистая, пробовал на бумаги 80 г/м2
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Игорь М.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, драйвера с сайта качаются и ставятся без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Даниил К.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает отлично, из минусов громкий при использовании
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алёна Д.

Достоинства:


Комментарий:
принтер огонь, настроила быстро буквально пару минут, отсканировала qr он перекинул на официальный сайт, там есть вкладка драйвера и строка поиск, вносим модель своего принтера и скачиваем нужный файл, далее все работает без проблем, печатает быстро и хорошо, листы не жуёт . сам принтер не большого размера, места занимает не много. покупкой довольна
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
товар за свои деньги норм минус, очень шумный
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Печатает чётко. Жаль что не цветной
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер! рекомендую 5+++++
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
всё супер, конечно пришлось помучиться чуть.,но всё получилось.
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Кайрат И.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер печатает хорошо. Перед использованием установили драйвера, скачать их можно на официальном сайте. Картридж уже заправлен
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Наталия К.

Достоинства:


Комментарий:
пока еще не открывала. упаковка целая, не где не нарушена не помята
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сметанина Татьяна Сергеевна

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер взяла для офиса, все прекрасно печатает
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер для дома. Компактный и довольно быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Дания Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар,качественный, рекомендую,печатает быстро,работает без шумно.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Работает отлично. Очень компактный. Не сильно шумный. Печать четкая и быстрая.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, пользуемся 3 месяца по полной программе, все работает, компактный.
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елена Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер был доставлен на день раньше, в заводской коробке и плотной плёнке. Целый, новенький, всё указанное в комплекте. Драйвер к принтеру скачала на официальном сайте для Windows 10 и установила в считанные секунды. Работает отлично, быстро печатает. По шуму - не шумнее HP, который у меня на работе (в разы дороже). Для домашнего использования школьником супер принтер за супер цену! Нам очень понравился, рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Григорий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Подключил драйвера установил работает
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Елизавета Д.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, печатает, хорошо упаковано
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Ян Б.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2025
Ольга Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный домашний принтер,с не дорогами расходниками,с возможностью заправки уже с завода.
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, подключился без проблем, печает чётко, компактный, покупкой доволен
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, но громко включается при запуске пк. Заставлял вздрагивать. Держу отключенным.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лариса О.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер отличный. Ребенок сама справилась с подключением. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Лилия Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный принтер, печать на ура! установка тоже не доставила труда, диски установочные в комплекте
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Иван Л.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Всё работает.
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир С.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка очень быстрая.Всё отлично
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Александо С.

Достоинства:


Комментарий:
Устраивает. Удобен для разводки плат.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Сергей М.

Достоинства:


Комментарий:
хороший принтер. похож на оригинпльный
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
Вроде, все хорошо. Установка с диска минута. Немного думает перед печатанием (пару секунд). Легкий. Самое главное, очень быстрая доставка! Очень нужен был принтер, свой сломался. Заказала в 15 00, а пришел на следующий день в 17 00. Спасибо большое!
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Олег А.

Достоинства:


Комментарий:
принтер неплохой. печатает хорошо. даже сыну понравился


Принтер лазерный Pantum P2207 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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