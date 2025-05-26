Описание товара Принтер лазерный Pantum P2207

Pantum P2207 - компактный монохромный лазерный принтер формата A4, ориентированный на домашнее и небольшое офисное использование. Он сочетает высокую скорость печати до 20-22 стр/мин и разрешение 1200?1200 dpi в недорогом и простом в обслуживании корпусе.

Для каких задач и нагрузок

Принтер подходит для печати текстовых документов, отчётов, учебных материалов и бухгалтерской документации в чёрно-белом варианте. Максимальная нагрузка до 15 000 страниц в месяц с рекомендованными меньшими объёмами делает его подходящим для домашнего офиса или небольшого отдела.

Ключевые особенности

Скорость печати до 20-22 стр/мин и время выхода первой страницы менее 8 секунд сокращают ожидание при регулярной работе с документами. Лоток подачи на 150 листов и выходной лоток на 100 листов удобны для небольших пачек печати без постоянной дозаправки бумаги. Разрешение 1200?1200 dpi обеспечивает чёткие шрифты и аккуратное отображение мелких деталей.

Важные нюансы перед покупкой

Модель не поддерживает автоматическую двустороннюю печать и сетевые интерфейсы: подключение выполняется по USB, поэтому для Wi-Fi-печати потребуется внешний принт-сервер или общий доступ с ПК. Стартовый картридж обычно имеет уменьшенный ресурс (около 700 страниц), и для экономичной эксплуатации стоит заранее предусмотреть полноценный картридж на ~1600 страниц.