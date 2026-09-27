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Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi

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Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 7
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 8
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 9
Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 7
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 8
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 9
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585409
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: этикетки, матовая бумага, карточки, конверты
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х28х26
Вес, кг.
8

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi

Принтер лазерный HP LaserJet Pro M211dw обеспечивает высококачественную черно-белую печать с разрешением 600x600 dpi. Он полностью отвечает требованиям офисной и корпоративной сферы использования с месячным объемом печати не более 20000 страниц. Печать может выполняться на обычной бумаге, картоне, конвертах, открытках и других носителях. Панель управления представлена кнопками и световыми индикаторами. Из коммуникационных интерфейсов в модели HP LaserJet Pro M211dw предлагаются порт USB, сетевой коннектор RJ-45, а также модуль синхронизации Wi-Fi без использования проводов.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet M211dw (9YF83A) A4 Duplex Net WiFi




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: этикетки, матовая бумага, карточки, конверты
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M211dw обеспечивает высококачественную черно-белую печать с разрешением 600x600 dpi. Он полностью отвечает требованиям офисной и корпоративной сферы использования с месячным объемом печати не более 20000 страниц. Печать может выполняться на обычной бумаге, картоне, конвертах, открытках и других носителях. Панель управления представлена кнопками и световыми индикаторами. Из коммуникационных интерфейсов в модели HP LaserJet Pro M211dw предлагаются порт USB, сетевой коннектор RJ-45, а также модуль синхронизации Wi-Fi без использования проводов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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