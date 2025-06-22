Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 910 руб.
В наличии
Код товара: 627151
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
12 910 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 20 стр/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х28
Вес, кг.
5
Описание товара Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый
Принтер Xerox Phaser 3020 оснащен светодиодной системой печати документов. Аппарат с легкостью помещается на рабочем столе и не требует дополнительного места для установки. Ежемесячная максимальная выработка документов составляет 15000 листов, производители не рекомендуют превышать данный лимит во избежание поломок и преждевременного выхода из строя. Аппарат предусматривает максимальное разрешение печати 1200х1200 dpi. А максимальное количество документов, которые можно напечатать в минуту, не превышает 20 страниц. Способ подключения к ПК осуществляется через кабель USB.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 20 стр/мин
Страна производитель
Китай
Принтер Xerox Phaser 3020 оснащен светодиодной системой печати документов. Аппарат с легкостью помещается на рабочем столе и не требует дополнительного места для установки. Ежемесячная максимальная выработка документов составляет 15000 листов, производители не рекомендуют превышать данный лимит во избежание поломок и преждевременного выхода из строя. Аппарат предусматривает максимальное разрешение печати 1200х1200 dpi. А максимальное количество документов, которые можно напечатать в минуту, не превышает 20 страниц. Способ подключения к ПК осуществляется через кабель USB.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,с андроида через USB распечатка идёт великолепно,подключил без проблем,принтер просто класс для домашних нужд просто превосходно.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер неплохой, печатает тож нормально.В общем, для дома принтер само то.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, печатает хорошо настроил печать по WiFi без проблем очень удобно можно печатать прямо с телефона, картридж заправлен
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аппарат, работает как часы, бумагу (пока новый) не зажёвувает, картриджи доступные - есть в каждом городе, с заправкой тоже проблем нету.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, наконец-то можно печатать с телефона, единственный минус для настройки вам потребуется комп с usb портом на винде, с макбука настроить не получилось, тк софт только на винду, но после настройки все работает и с мака
Купить Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый - по цене 12910 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер лазерный Xerox Phaser 3020v_bi A4 WiFi белый
Достоинства:
Комментарий:
принтер хороший,с андроида через USB распечатка идёт великолепно,подключил без проблем,принтер просто класс для домашних нужд просто превосходно.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер неплохой, печатает тож нормально.В общем, для дома принтер само то.
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, печатает хорошо настроил печать по WiFi без проблем очень удобно можно печатать прямо с телефона, картридж заправлен
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный аппарат, работает как часы, бумагу (пока новый) не зажёвувает, картриджи доступные - есть в каждом городе, с заправкой тоже проблем нету.
Достоинства:
Комментарий:
Супер, наконец-то можно печатать с телефона, единственный минус для настройки вам потребуется комп с usb портом на винде, с макбука настроить не получилось, тк софт только на винду, но после настройки все работает и с мака