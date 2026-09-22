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Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW)

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Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 1
Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 2
Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
15000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 1
  • Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 2
  • Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723802
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Характеристики

Бренд
Техноэволаб
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, диск с программным обеспечением и документацией, предустановленный тонер-картридж на 1500 отпечатков, USB кабель, Ethernet кабель, шнур питания
Особенности
режим ожидания
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Количество страниц в месяц (макс)
15000
Подача бумаги, л
100
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1500
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Потребляемая мощность (при работе)
360
Габариты (ШхВхГ)
325 ? 183 ? 226 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х3
Вес, кг.
5.4

Описание товара Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW)

Лазерный принтер Техноэволаб — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение 600?600 dpi обеспечивает чёткий и аккуратный текст, а автоматическая двусторонняя печать помогает экономить бумагу и делает работу с большими объёмами документов удобнее. Принтер поддерживает печать на бумаге и карточках, оснащён USB 2.0 и поддержкой AirPrint для комфортной печати. Лоток подачи рассчитан на 100 листов, вывод — до 150 листов, поэтому устройство подходит для дома, небольшого офиса и регулярной подготовки документов. Один картридж упрощает обслуживание, вес 4 кг делает принтер достаточно лёгким для размещения и перемещения, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 1,8 Вт.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Техноэволаб
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, диск с программным обеспечением и документацией, предустановленный тонер-картридж на 1500 отпечатков, USB кабель, Ethernet кабель, шнур питания
Особенности
режим ожидания
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Материалы печати
карточки, бумага
Количество страниц в месяц (макс)
15000
Подача бумаги, л
100
Развернуть
Вывод бумаги, л
150
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1500
ЖК панель (дисплей)
да
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
USB 2.0
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
1.8
Потребляемая мощность (при работе)
360
Габариты (ШхВхГ)
325 ? 183 ? 226 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер Техноэволаб — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение 600?600 dpi обеспечивает чёткий и аккуратный текст, а автоматическая двусторонняя печать помогает экономить бумагу и делает работу с большими объёмами документов удобнее. Принтер поддерживает печать на бумаге и карточках, оснащён USB 2.0 и поддержкой AirPrint для комфортной печати. Лоток подачи рассчитан на 100 листов, вывод — до 150 листов, поэтому устройство подходит для дома, небольшого офиса и регулярной подготовки документов. Один картридж упрощает обслуживание, вес 4 кг делает принтер достаточно лёгким для размещения и перемещения, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 1,8 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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