Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Техноэволаб T1023 (T1023NW)
Лазерный принтер Техноэволаб — практичное решение для чёрно-белой печати документов формата A4. Разрешение 600?600 dpi обеспечивает чёткий и аккуратный текст, а автоматическая двусторонняя печать помогает экономить бумагу и делает работу с большими объёмами документов удобнее. Принтер поддерживает печать на бумаге и карточках, оснащён USB 2.0 и поддержкой AirPrint для комфортной печати. Лоток подачи рассчитан на 100 листов, вывод — до 150 листов, поэтому устройство подходит для дома, небольшого офиса и регулярной подготовки документов. Один картридж упрощает обслуживание, вес 4 кг делает принтер достаточно лёгким для размещения и перемещения, а энергопотребление в режиме ожидания составляет всего 1,8 Вт.
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