Top.Mail.Ru
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 1
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 2
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 3
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 4
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 5
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 6
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 7
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 8
Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 1
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 2
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 3
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 4
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 5
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 6
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 7
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 8
  • Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 585408
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х23
Вес, кг.
7.74

Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex

Принтер лазерный HP LaserJet Pro M211d отвечает требованиям печатающего устройства профессионального класса. Он основан на лазерной технологии и обеспечивает получение детализированных черно-белых отпечатков. В данной модели реализована поддержка функции двусторонней печати. Печать может выполняться на обычной бумаге, картоне, конвертах, открытках и других носителях. На верхней панели расположены кнопки со световыми индикаторами для простого управления. Подключение HP LaserJet Pro M211d к ПК осуществляется посредством кабеля с разъемом USB.

Отзывы о товаре Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный HP LaserJet Pro M211d отвечает требованиям печатающего устройства профессионального класса. Он основан на лазерной технологии и обеспечивает получение детализированных черно-белых отпечатков. В данной модели реализована поддержка функции двусторонней печати. Печать может выполняться на обычной бумаге, картоне, конвертах, открытках и других носителях. На верхней панели расположены кнопки со световыми индикаторами для простого управления. Подключение HP LaserJet Pro M211d к ПК осуществляется посредством кабеля с разъемом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный HP LaserJet M211d (9YF82A) Duplex - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...