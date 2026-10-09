Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Xerox B310V_DNI A4 WiFi белый
Принтер лазерный Xerox B310 предназначен для качественной черно-белой печати. С ним можно использовать любую бумагу (офисную, карточки, этикетки, конверты) форматом А4 и меньше. В отличие от многих «конкурентов», представленная модель может интегрироваться не только с ноутбуком или компьютером, но и со смартфоном. Она поддерживает технологии мобильной печати Apple AirPrint, Chromebook, Mopria Print Service, Wi-Fi Direct. Благодаря этому документ, набранный на телефоне, или присланный вам по электронной почте, вы можете сразу отправлять в печать. К другим особенностям лазерного принтера Xerox B310 относится наличие функции для проставления водяных знаков и способность к компоновке документов в брошюры.
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