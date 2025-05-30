Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196413
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция quiet mode
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х38х36
Вес, кг.
6.7
Описание товара Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN
Компактное, производительное и высокоэкономичное устройство FS-1060DN – идеальный настольный принтер, оснащенный кнопкой Quiet Mode (бесшумный режим), которая позволяет существенно снизить уровень шума. Возможность двусторонней печати и наличие сетевого интерфейса в стандартной комплектации делают его идеальным устройством для использования в компактном офисе или небольшой рабочей группе. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям компании KYOCERA, это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
функция quiet mode
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Компактное, производительное и высокоэкономичное устройство FS-1060DN – идеальный настольный принтер, оснащенный кнопкой Quiet Mode (бесшумный режим), которая позволяет существенно снизить уровень шума. Возможность двусторонней печати и наличие сетевого интерфейса в стандартной комплектации делают его идеальным устройством для использования в компактном офисе или небольшой рабочей группе. Прочный и надежный благодаря долговечным технологиям компании KYOCERA, это тот самый безотказный принтер, на который можно положиться.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, для учебы
Достоинства:
Комментарий:
упаковка хорошая, пришло вовремя, еще не пробовала, сегодня вставила в МФУ, все ок, проблема продольной полосы снята
Достоинства:
Комментарий:
Установил на принтер, работает нормально, проблем нет. Печать хорошая. Так что хороший варинт для замены на Kyosera FS 1025MFP
Достоинства:
Комментарий:
Супер, принтер долго разгонялся до этого, когда поставил этот драм сразу стал печатать! Драм соответствует описанию работает 100%. Принтер 1025!
Достоинства:
Комментарий:
Подошел , печатает , посмотри на сколько хватит ,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший , свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
поставил пока работает, но как показывает практика нужно время. после не большого пробега начинаются проблемы
Достоинства:
Комментарий:
Подошло отлично. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, работает как часы
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Блок фотобарабана отлично упакован. Приобрёл для МФУ kyocera fs-1025mfp. Оригинальный печатал с артефактами. Лёгкая установка. Сделал фото с пометкой для чайников. Теперь печатает чисто. Знакомый специалист, показал на примере, как установить, чем данный экземпляр отличается от оригинала и добавил, что это хороший фотобарабан и будет печатать нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Замена меньше минуты, и МФУ печатает как новый! Оригинальный отслужил 35 тыс листов за 10 лет.
Достоинства:
Комментарий:
1125 kyocera вставил и заработало всё
Достоинства:
Комментарий:
На вид хорошего качества, печать хорошая. Сколько будет работать покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Качество товара отличное. Упаковка: заводская коробка, драм в черном пакете. встал на место и работает как родной. можно брать, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Все подошло как в описании! Спасибо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полностью заводская упаковка, на fs-1120mfp встал как родной, печать пошла сразу, без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший драм. Пока печатает хорошо, без полос. Можно рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка просто супер, наверное как на заводе))), отлично подошло к куосере fs-1025mfp, проблему решил, не мажет при печати. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фоторецептор, но что-то до конца не прилегает, в конце листа что-то похожее на тень, с старым таких дефектов не было. В целом покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл в принтер. Перестали выходить темные полосы. Прин ер работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло, супер. главное работает
Достоинства:
Комментарий:
старенький принтер ожил! печатает чисто, никаких пятен.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. Работает пока хорошо,чисто,полос не делает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший драм за смешные деньги. Проверяйте сразу плотность прилегания вала к барабану. Я уже успел огорчиться полностью чёрным листам, прежде чем заметил. Подвинул на место, и всё стало в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
работает, наклеек на фотовале не было
Достоинства:
Комментарий:
Норомалек. Ожил курилка! Со старым блоком чудил...
Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Принтер Kyocera ECOSYS FS-1060DN
Достоинства:
Комментарий:
упаковка хорошая, пришло вовремя, еще не пробовала, сегодня вставила в МФУ, все ок, проблема продольной полосы снята
Достоинства:
Комментарий:
Установил на принтер, работает нормально, проблем нет. Печать хорошая. Так что хороший варинт для замены на Kyosera FS 1025MFP
Достоинства:
Комментарий:
Супер, принтер долго разгонялся до этого, когда поставил этот драм сразу стал печатать! Драм соответствует описанию работает 100%. Принтер 1025!
Достоинства:
Комментарий:
Подошел , печатает , посмотри на сколько хватит ,
Достоинства:
Комментарий:
Хороший , свои функции выполняет.
Достоинства:
Комментарий:
поставил пока работает, но как показывает практика нужно время. после не большого пробега начинаются проблемы
Достоинства:
Комментарий:
Подошло отлично. Печать хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
Все четко, работает как часы
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Блок фотобарабана отлично упакован. Приобрёл для МФУ kyocera fs-1025mfp. Оригинальный печатал с артефактами. Лёгкая установка. Сделал фото с пометкой для чайников. Теперь печатает чисто. Знакомый специалист, показал на примере, как установить, чем данный экземпляр отличается от оригинала и добавил, что это хороший фотобарабан и будет печатать нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер! Замена меньше минуты, и МФУ печатает как новый! Оригинальный отслужил 35 тыс листов за 10 лет.
Достоинства:
Комментарий:
1125 kyocera вставил и заработало всё
Достоинства:
Комментарий:
На вид хорошего качества, печать хорошая. Сколько будет работать покажет время
Достоинства:
Комментарий:
Качество товара отличное. Упаковка: заводская коробка, драм в черном пакете. встал на место и работает как родной. можно брать, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично упакован. Все подошло как в описании! Спасибо. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
полностью заводская упаковка, на fs-1120mfp встал как родной, печать пошла сразу, без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший драм. Пока печатает хорошо, без полос. Можно рекомендовать к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
упаковка просто супер, наверное как на заводе))), отлично подошло к куосере fs-1025mfp, проблему решил, не мажет при печати. Супер!
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фоторецептор, но что-то до конца не прилегает, в конце листа что-то похожее на тень, с старым таких дефектов не было. В целом покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл в принтер. Перестали выходить темные полосы. Прин ер работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
всё подошло, супер. главное работает
Достоинства:
Комментарий:
старенький принтер ожил! печатает чисто, никаких пятен.
Достоинства:
Комментарий:
Всё нормально. Работает пока хорошо,чисто,полос не делает.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший драм за смешные деньги. Проверяйте сразу плотность прилегания вала к барабану. Я уже успел огорчиться полностью чёрным листам, прежде чем заметил. Подвинул на место, и всё стало в порядке.
Достоинства:
Комментарий:
работает, наклеек на фотовале не было
Достоинства:
Комментарий:
Норомалек. Ожил курилка! Со старым блоком чудил...