Принтер лазерный Pantum CP1100DN A4 Duplex Net белый
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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 340 руб.
В наличии
Код товара: 627160
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
37 340 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 18 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х52х33
Вес, кг.
21.6
Описание товара Принтер лазерный Pantum CP1100DN A4 Duplex Net белый
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
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Бренд
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Особенности
скорость печати 18 стр/мин
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, Принтеры струйные, для учебы
Принтер лазерный Pantum CP1100DN A4 Duplex Net белый - купить по цене 37340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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