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Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
цветная
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
4
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722987
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КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Печать фотографий
Да
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
500
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
8000
Ресурс цветного картриджа/тонера
6000
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
576
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х61х57
Вес, кг.
30
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500cx (1102Z13NL0) A4 белый
Цветной принтер формата A4 с лазерной технологией печати Kyocera ECOSYS PA4500cx обладает одинаковой скоростью печати монохромных и цветных документов 45 стр./мин. с возможностью установки дополнительных кассет для больших заданий печати деловых документов. Модель заменила собой хорошо зарекомендовавший принтер Kyocera ECOSYS P7240cdn. Благодаря улучшенной функциональности, сетевой эффективности и увеличенной месячной нагрузке ECOSYS PA4500cx позволяет обеспечить оптимальную производительность в обеспечении документооборота организации. Высококачественная цветная лазерная печать, идеальная конфигурируемость устройства под нетривиальные задачи фирмы и качественные ресурсные блоки с самым большим сроком службы среди всех существующих моделей техники для офиса, позволят эффективно использовать данное устройство и существенно сократить себестоимость цветного отпечатка.
КОРОБКУ НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ, до обнаружения админ-пароля на отдельном листе или стикере на задней части устройства
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
бумага
Печать фотографий
Да
Развернуть
Подача бумаги
550
Вывод бумаги
500
Количество картриджей
4
Ресурс ч/б картриджа/тонера
8000
Ресурс цветного картриджа/тонера
6000
ЖК панель (дисплей)
да, ЖК-панель
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Ethernet (RJ-45)
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
11.8
Потребляемая мощность (при работе)
576
Страна производитель
Китай
Описание
Цветной принтер формата A4 с лазерной технологией печати Kyocera ECOSYS PA4500cx обладает одинаковой скоростью печати монохромных и цветных документов 45 стр./мин. с возможностью установки дополнительных кассет для больших заданий печати деловых документов. Модель заменила собой хорошо зарекомендовавший принтер Kyocera ECOSYS P7240cdn. Благодаря улучшенной функциональности, сетевой эффективности и увеличенной месячной нагрузке ECOSYS PA4500cx позволяет обеспечить оптимальную производительность в обеспечении документооборота организации. Высококачественная цветная лазерная печать, идеальная конфигурируемость устройства под нетривиальные задачи фирмы и качественные ресурсные блоки с самым большим сроком службы среди всех существующих моделей техники для офиса, позволят эффективно использовать данное устройство и существенно сократить себестоимость цветного отпечатка.
Принтер лазерный Kyocera Ecosys PA4500cx (1102Z13NL0) A4 белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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