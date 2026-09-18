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Принтер HP Color Laser 150a купить с доставкой в Москве
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Принтер HP Color Laser 150a

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Принтер HP Color Laser 150a - фото 1
Принтер HP Color Laser 150a - фото 2
Принтер HP Color Laser 150a - фото 3
Принтер HP Color Laser 150a - фото 4
Принтер HP Color Laser 150a - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
  • Принтер HP Color Laser 150a - фото 1
  • Принтер HP Color Laser 150a - фото 2
  • Принтер HP Color Laser 150a - фото 3
  • Принтер HP Color Laser 150a - фото 4
  • Принтер HP Color Laser 150a - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316401
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х41х30
Вес, кг.
12.5

Описание товара Принтер HP Color Laser 150a

Принтер лазерный HP Color Laser 150a Printer — эффективная и производительная печать по доступной цене, простое получение высококачественных цветных отпечатков. Идеальный выбор для рабочих групп из 1-5 пользователей, печатающих не более 1500 страниц в месяц. Этот по доступной цене принтер обеспечивает неизменно высокое качество, четкий черный текст и яркую цветную графику. Быстрая и простая печать с помощью принтера, созданного для использования в ограниченном рабочем пространстве. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.

Отзывы о товаре Принтер HP Color Laser 150a




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Лазерные принтеры
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный HP Color Laser 150a Printer — эффективная и производительная печать по доступной цене, простое получение высококачественных цветных отпечатков. Идеальный выбор для рабочих групп из 1-5 пользователей, печатающих не более 1500 страниц в месяц. Этот по доступной цене принтер обеспечивает неизменно высокое качество, четкий черный текст и яркую цветную графику. Быстрая и простая печать с помощью принтера, созданного для использования в ограниченном рабочем пространстве. USB-кабель в комплект не входит, приобретается отдельно. Стартовый картридж входит в комплект поставки. Данное устройство не требует настройки сервисным инженером. Вы можете подключить и запустить его самостоятельно с помощью руководства пользователя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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