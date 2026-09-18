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Принтер лазерный Pantum P2200 купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum P2200

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Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 1
Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 2
Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 3
Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лазерные принтеры
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum P2200 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 316414
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х18
Вес, кг.
5.55

Описание товара Принтер лазерный Pantum P2200

Принтер Pantum P2200 является олицетворением качества и доступной цены. Малогабаритный аппарат, вес которого не превышает 5 килограмм, обладает высокой производительностью, скоростью печати документов-22 страницы в минуту, и требуемым ожиданием перед началом печати, которое не превышает 7,8 секунды. Аппарат оснащен устройством для чтения карт памяти. В модели адаптирована технология лазерной печати документов, которая отличается высокоскоростной и качественной печатью. Это позволяет получить документ с разрешением в 1200?1200 dpi. Месячная производительность, рекомендуемая производителем, составляет 15000 документов текстового формата.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum P2200




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Лазерные принтеры
Поддержка Wi-Fi
нет
Цветность печати
черно-белая
Особенности
поддержка AirPrint
Сетевой принтер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер Pantum P2200 является олицетворением качества и доступной цены. Малогабаритный аппарат, вес которого не превышает 5 килограмм, обладает высокой производительностью, скоростью печати документов-22 страницы в минуту, и требуемым ожиданием перед началом печати, которое не превышает 7,8 секунды. Аппарат оснащен устройством для чтения карт памяти. В модели адаптирована технология лазерной печати документов, которая отличается высокоскоростной и качественной печатью. Это позволяет получить документ с разрешением в 1200?1200 dpi. Месячная производительность, рекомендуемая производителем, составляет 15000 документов текстового формата.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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