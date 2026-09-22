Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый
Принтер Pantum BP2300W представляет собой современное беспроводное решение в ультракомпактном корпусе, которое разработано специально для эффективной работы в условиях ограниченного пространства. Модель полностью адаптирована к специфике российского ИТ-рынка и демонстрирует стабильную работу под управлением операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие встроенного модуля Wi-Fi позволяет быстро организовать печать напрямую со смартфонов и планшетов через мобильное приложение, при этом процесс сопряжения и настройки сетевых драйверов в Linux среде остается интуитивно понятным и не требует глубоких технических навыков. Техническая база принтера обеспечивает скорость печати до 22 страниц в минуту и оперативный выход первого листа, что позволяет не тратить время на ожидание при работе с разовыми документами. Несмотря на малые габариты, аппарат обладает достаточной жесткостью конструкции для точной подачи листов и сохранения четкости текста при длительной эксплуатации. Оптимизированный тракт прохождения бумаги сводит к минимуму риск возникновения замятий, позволяя устройству уверенно справляться с обычной офисной бумагой и тонкими носителями без потери качества отпечатка. Экономика владения Pantum BP2300W базируется на использовании перезаправляемых картриджей серии TL-C2310 и официальной поддержке дозаправки, что в совокупности значительно снижает операционные расходы. Производитель предоставляет полноценную двухлетнюю гарантию по всей территории России, подтверждая высокий ресурс и надежность всех узлов устройства. Приобретая принтер в Копиров.ру, вы получаете «белую» технику от официального партнера бренда, полную уверенность в легальности поставки и постоянный доступ к необходимым расходным материалам с нашего собственного склада.
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