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Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый

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Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722986
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, конверты, пленка
Печать фотографий
Да
Подача бумаги
150
Количество картриджей
1
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Wi-Fi, Bluetooth
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2
Потребляемая мощность (при работе)
370
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х23
Вес, кг.
5.75

Описание товара Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый

Принтер Pantum BP2300W представляет собой современное беспроводное решение в ультракомпактном корпусе, которое разработано специально для эффективной работы в условиях ограниченного пространства. Модель полностью адаптирована к специфике российского ИТ-рынка и демонстрирует стабильную работу под управлением операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие встроенного модуля Wi-Fi позволяет быстро организовать печать напрямую со смартфонов и планшетов через мобильное приложение, при этом процесс сопряжения и настройки сетевых драйверов в Linux среде остается интуитивно понятным и не требует глубоких технических навыков. Техническая база принтера обеспечивает скорость печати до 22 страниц в минуту и оперативный выход первого листа, что позволяет не тратить время на ожидание при работе с разовыми документами. Несмотря на малые габариты, аппарат обладает достаточной жесткостью конструкции для точной подачи листов и сохранения четкости текста при длительной эксплуатации. Оптимизированный тракт прохождения бумаги сводит к минимуму риск возникновения замятий, позволяя устройству уверенно справляться с обычной офисной бумагой и тонкими носителями без потери качества отпечатка. Экономика владения Pantum BP2300W базируется на использовании перезаправляемых картриджей серии TL-C2310 и официальной поддержке дозаправки, что в совокупности значительно снижает операционные расходы. Производитель предоставляет полноценную двухлетнюю гарантию по всей территории России, подтверждая высокий ресурс и надежность всех узлов устройства. Приобретая принтер в Копиров.ру, вы получаете «белую» технику от официального партнера бренда, полную уверенность в легальности поставки и постоянный доступ к необходимым расходным материалам с нашего собственного склада.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum BP2300W A4 WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер
Автоматическая двусторонняя печать
да
Максимальное разрешение для ч/б печати
1200x1200 dpi
Максимальное разрешение для цветной печати
1200x1200 dpi
Материалы печати
карточки, конверты, пленка
Печать фотографий
Да
Подача бумаги
150
Развернуть
Количество картриджей
1
Сетевой принтер
да
Интерфейсы
Wi-Fi, Bluetooth
Поддержка AirPrint
Да
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
2
Потребляемая мощность (при работе)
370
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер Pantum BP2300W представляет собой современное беспроводное решение в ультракомпактном корпусе, которое разработано специально для эффективной работы в условиях ограниченного пространства. Модель полностью адаптирована к специфике российского ИТ-рынка и демонстрирует стабильную работу под управлением операционных систем Astra Linux, РЕД ОС и Альт. Наличие встроенного модуля Wi-Fi позволяет быстро организовать печать напрямую со смартфонов и планшетов через мобильное приложение, при этом процесс сопряжения и настройки сетевых драйверов в Linux среде остается интуитивно понятным и не требует глубоких технических навыков. Техническая база принтера обеспечивает скорость печати до 22 страниц в минуту и оперативный выход первого листа, что позволяет не тратить время на ожидание при работе с разовыми документами. Несмотря на малые габариты, аппарат обладает достаточной жесткостью конструкции для точной подачи листов и сохранения четкости текста при длительной эксплуатации. Оптимизированный тракт прохождения бумаги сводит к минимуму риск возникновения замятий, позволяя устройству уверенно справляться с обычной офисной бумагой и тонкими носителями без потери качества отпечатка. Экономика владения Pantum BP2300W базируется на использовании перезаправляемых картриджей серии TL-C2310 и официальной поддержке дозаправки, что в совокупности значительно снижает операционные расходы. Производитель предоставляет полноценную двухлетнюю гарантию по всей территории России, подтверждая высокий ресурс и надежность всех узлов устройства. Приобретая принтер в Копиров.ру, вы получаете «белую» технику от официального партнера бренда, полную уверенность в легальности поставки и постоянный доступ к необходимым расходным материалам с нашего собственного склада.
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Отзывы


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