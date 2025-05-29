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Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A купить с доставкой в Москве
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Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A

21 Отзывы
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Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 1
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 2
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 3
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 4
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 5
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 6
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 7
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 8
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 9
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 10
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 11
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 12
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 13
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 14
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 15
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 16
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 17
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 18
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 19
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 20
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 21
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 22
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 23
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 24
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 25
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 26
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 1
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 2
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 3
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 4
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 5
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 6
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 7
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 8
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 9
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 10
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 11
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 12
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 13
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 14
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 15
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 16
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 17
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 18
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 19
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 20
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 21
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 22
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 23
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 24
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 25
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 26
  • Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A 194850677113 - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 970 руб. 
Начислим 208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622289
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A
12 970 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х22х20
Вес, кг.
5.3

Описание товара Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A

HP LaserJet M111w — самый компактный лазерный высокопроизводительный принтер, который подходит как для офиса, так и для дома. Печатайте с телефона с помощью приложения HP Smart и получайте отпечатки высокого качества. Самый компактный лазерный принтер создан для эффективной работы, его можно разместить практически в любом месте. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для небольшого офиса. Легкая настройка приложения HP Smart позволит более быстро приступить к работе, что в значительной мере сэкономит время. А благодаря надежному беспроводному подключению (Wi-Fi) с функцией самовосстановления есть возможность всегда быть на связи. Цена данного устройства прекрасно сочетается с высокой надежностью и гарантией, которую представляет компания НР. Печатайте документы быстро и просто

Отзывы о товаре Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый, в хорошей коробке, запечатанный пломбами. Снял транспортировочные пломбы, установил на телефон приложение, зарегался - по вайфаю заработало. Всё до безобразия просто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
все в целости и сохранности. хорошо упаковано. в работе вайфай подключить не улалось. толтко через кабель работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер отличный, работает через Wi-Fi, для чего он и приобретался. Подключился к айфону и маку очень быстро! Очень компактный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Айнур З.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. упаковано хорошо, было пару отверстий в коробке, принтер цел. Компактный, но и картридж из-за этого не очень большой. Установил по инструкции быстро, всё понятно. По беспроводу печатает, задержек нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
вера р.

Достоинства:


Комментарий:
пока нравится. Что будет дальше не знаю. Авансом 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, быстро настроили, хорошо печатает со всех устройств по WiFi
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер. Без проблем подключился и по USB и по Wi-Fi ко всем устройствам.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рустам Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший для не больших задач,если много печатать начинает тормозить и быстро перегревается,и большой расход картриджа.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел во время. Упакован хорошо. По функционалу - то что нужно для домашнего принтера. К iPhone и MacBook подключился без проблем и без проводов. Пока доволен выбором. Рекомендую товар и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте все есть. Для большей независимости от обстоятельств докупили неоригинальный полный картридж с чипом - тоже печатает, качество печати соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Люда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер. Компактный,печатает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Людмила У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, компактный, лёгкий, печатает хорошо, быстро настроили и по файфай, и по юсб, с телефона тоже печатает. Можно найти недорогие картриджи к нему. Мне для дома много не надо, надеюсь хватит надолго
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал все ожидания, рекомендую Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер компактный. Упакован замечательно. В комплекте две вилки, usb кабель, документы. Качество печати не успел проверить, но уверен, что с ним не возникнет проблем. Самое главное - что 1 год гарантия. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Сам определился, настроился за пол-минуты. Написал "Готов к работе". Немного шумновато работает при печатании, а так отлично. С работой справляется.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший, компактного размера, подключили быстро
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер, быстро разобрался с подключением, работает по WiFi , отличная цена, картриджи не чипованые, стоимость картриджа доступная
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, к wi-fi подключился, с компа и с телефона печатает) я довольна. Текстовые документы хорошо печатает. В комплекте два сетевых кабеля для разных розеток и usb кабель.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат из того что есть сейчас
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не с первого раза подключился к телефону. А так все отлично, через сеть печатает чуть дольше,чем через провод. компактный, что для меня важно было
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте есть необходимые шнуры. драйвер скачивается через интернет. установка на win 10 = ок. ниже , думаю тоже не проблема. можно настроить wi-fi соединение ( мне сейчас не нужно). скорость печати - достаточно комфортная, не пулемёт, но и вопроса "когда?" не возникает. все устроило. для своей категории очень приличный принтер



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Принтеры лазерные
Страна производитель
Китай
Описание
HP LaserJet M111w — самый компактный лазерный высокопроизводительный принтер, который подходит как для офиса, так и для дома. Печатайте с телефона с помощью приложения HP Smart и получайте отпечатки высокого качества. Самый компактный лазерный принтер создан для эффективной работы, его можно разместить практически в любом месте. Он идеально подойдет как для домашнего использования, так и для небольшого офиса. Легкая настройка приложения HP Smart позволит более быстро приступить к работе, что в значительной мере сэкономит время. А благодаря надежному беспроводному подключению (Wi-Fi) с функцией самовосстановления есть возможность всегда быть на связи. Цена данного устройства прекрасно сочетается с высокой надежностью и гарантией, которую представляет компания НР. Печатайте документы быстро и просто
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый, в хорошей коробке, запечатанный пломбами. Снял транспортировочные пломбы, установил на телефон приложение, зарегался - по вайфаю заработало. Всё до безобразия просто. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
все в целости и сохранности. хорошо упаковано. в работе вайфай подключить не улалось. толтко через кабель работает.
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Принтер отличный, работает через Wi-Fi, для чего он и приобретался. Подключился к айфону и маку очень быстро! Очень компактный
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Айнур З.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. упаковано хорошо, было пару отверстий в коробке, принтер цел. Компактный, но и картридж из-за этого не очень большой. Установил по инструкции быстро, всё понятно. По беспроводу печатает, задержек нет.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
вера р.

Достоинства:


Комментарий:
пока нравится. Что будет дальше не знаю. Авансом 5 звезд
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, быстро настроили, хорошо печатает со всех устройств по WiFi
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Игорь Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер. Без проблем подключился и по USB и по Wi-Fi ко всем устройствам.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2025
Рустам Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший для не больших задач,если много печатать начинает тормозить и быстро перегревается,и большой расход картриджа.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Владимир Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел во время. Упакован хорошо. По функционалу - то что нужно для домашнего принтера. К iPhone и MacBook подключился без проблем и без проводов. Пока доволен выбором. Рекомендую товар и продавца.
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
В комплекте все есть. Для большей независимости от обстоятельств докупили неоригинальный полный картридж с чипом - тоже печатает, качество печати соответствует ожиданиям
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Люда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер. Компактный,печатает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Людмила У.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший принтер, компактный, лёгкий, печатает хорошо, быстро настроили и по файфай, и по юсб, с телефона тоже печатает. Можно найти недорогие картриджи к нему. Мне для дома много не надо, надеюсь хватит надолго
Источник: Яндекс Маркет
19.04.2025
Евгения З.

Достоинства:


Комментарий:
Оправдал все ожидания, рекомендую Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Принтер компактный. Упакован замечательно. В комплекте две вилки, usb кабель, документы. Качество печати не успел проверить, но уверен, что с ним не возникнет проблем. Самое главное - что 1 год гарантия. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Сам определился, настроился за пол-минуты. Написал "Готов к работе". Немного шумновато работает при печатании, а так отлично. С работой справляется.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Дарья М.

Достоинства:


Комментарий:
принтер хороший, компактного размера, подключили быстро
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Владимир З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный принтер, быстро разобрался с подключением, работает по WiFi , отличная цена, картриджи не чипованые, стоимость картриджа доступная
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александра С.

Достоинства:


Комментарий:
Компактный, к wi-fi подключился, с компа и с телефона печатает) я довольна. Текстовые документы хорошо печатает. В комплекте два сетевых кабеля для разных розеток и usb кабель.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
хороший аппарат из того что есть сейчас
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Виктория Ф.

Достоинства:


Комментарий:
не с первого раза подключился к телефону. А так все отлично, через сеть печатает чуть дольше,чем через провод. компактный, что для меня важно было
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Юлия В.

Достоинства:


Комментарий:
в комплекте есть необходимые шнуры. драйвер скачивается через интернет. установка на win 10 = ок. ниже , думаю тоже не проблема. можно настроить wi-fi соединение ( мне сейчас не нужно). скорость печати - достаточно комфортная, не пулемёт, но и вопроса "когда?" не возникает. все устроило. для своей категории очень приличный принтер


Принтер HP LaserJet M111w 7MD68A – стоимость товара 12970 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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