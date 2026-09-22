Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A)
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Характеристики
Описание товара Принтер лазерный HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A)
Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) - это надежное и производительное устройство, которое идеально подойдет как для домашнего использования, так и для офисных целей. Благодаря своим передовым технологиям и высокому качеству печати, этот принтер станет незаменимым помощником в вашем повседневном труде. Этот принтер представляет собой настольное устройство, которое оснащено лазерной технологией печати. Благодаря этому, он способен обеспечить высокую скорость и качество печати. Максимальный формат печати - A4, а максимальный размер отпечатка составляет 216 x 356 мм. Одной из основных особенностей данной модели принтера является максимальное разрешение для ч/б печати - 1200x1200 dpi. Это обеспечивает четкое и качественное воспроизведение текста и изображений на бумаге. Благодаря этому вы сможете получить профессионально выглядящие документы без потери деталей. Принтер HP LaserJet Pro 3003dn (3G653A) оснащен одним картриджем, что облегчает процесс замены расходных материалов. Кроме того, этот принтер обладает высокой производительностью и эффективностью работы, что позволит вам быстро и качественно печатать большие объемы документов. Кроме того, данный принтер обладает удобными функциями, такими как автоматическая двусторонняя печать, сенсорный дисплей для управления устройством, возможность печати через Wi-Fi и мобильные устройства, а также поддержка различных форматов файлов.
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