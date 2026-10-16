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Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый

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Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 1
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 2
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 3
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 4
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 5
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 6
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 7
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 8
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 9
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 10
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 11
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 12
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 13
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 14
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 10
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 11
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 12
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 13
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 14
  • Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 730 руб. 
Начислим 476 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627126
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый
29 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х43х34
Вес, кг.
10.83

Описание товара Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый

Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтеры лазерные
Поддержка Wi-Fi
да
Цветность печати
черно-белая
Особенности
носители: глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
Принтер лазерный – идеальное приобретение для офиса. Это мощное устройство размерами, преимущество которого – в использовании лазерной печати, способствующей экономии ресурсов. Печать осуществляется на пленках, матовой и глянцевой бумаге, этикетках, конвертах и прочих носителях. Отображение информации осуществляется благодаря светодиодным индикаторам. Среди особенностей принтера – режим экономии тонера, пропуск пустых страниц во благо экономии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принтер лазерный Pantum BP5100DW A4 Duplex Net WiFi белый - стоимость товара 29730 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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