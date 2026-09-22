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Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый купить с доставкой в Москве
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Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый

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Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 1
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 2
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 3
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 4
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 5
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 6
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 7
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 8
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 9
Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Количество страниц в месяц (макс)
10000
Количество картриджей
1
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 1
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 2
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 3
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 4
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 5
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 6
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 7
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 8
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 9
  • Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722985
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), кабель USB (опция).
Особенности
веб-интерфейс
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
10000
Подача бумаги, л
150
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1600
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
38
Потребляемая мощность (при работе)
370
Габариты (ШхВхГ)
337х179х220 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х23
Вес, кг.
5.3

Описание товара Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый

Лазерный принтер Pantum — это надёжное решение для чёткой чёрно-белой печати в офисе или дома. Он легко справится с большими объёмами: ресурс составляет до 10 000 страниц в месяц, а одного картриджа хватит на 1600 листов. Компактный корпус и вес всего 4,8 кг позволяют удобно разместить устройство даже на небольшом столе. Pantum уверенно печатает не только стандартную бумагу, но и конверты и этикетки — вы легко подготовите деловую корреспонденцию или наклейки. Максимальное разрешение 600x600 dpi обеспечивает качественный текст и графику. Лоток рассчитан на 150 листов для комфортной работы без частых дозаправок. Экономичен в режиме ожидания (всего 38 Вт) и в работе — 370 Вт, что снижает расходы на электроэнергию. Pantum — лаконичный, производительный и понятный выбор для тех, кому важна стабильная и чистая печать формата A4.

Отзывы о товаре Принтер лазерный Pantum BP1800 A4 серый




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Принтер лазерный
Цветность печати
черно-белая
Количество цветов
1
Максимальный формат
A4
Комлектация
Принтер, кабель питания, документация, стартовый картридж (TL-C2318H), кабель USB (опция).
Особенности
веб-интерфейс
Максимальное разрешение для ч/б печати
600x600 dpi
Материалы печати
конверты, этикетки, бумага
Печать фотографий
нет
Количество страниц в месяц (макс)
10000
Подача бумаги, л
150
Развернуть
Вывод бумаги, л
100
Количество картриджей
1
Ресурс ч/б картриджа/тонера
1600
Интерфейсы
USB 2.0
Потребляемая мощность (в режиме ожидания)
38
Потребляемая мощность (при работе)
370
Габариты (ШхВхГ)
337х179х220 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Лазерный принтер Pantum — это надёжное решение для чёткой чёрно-белой печати в офисе или дома. Он легко справится с большими объёмами: ресурс составляет до 10 000 страниц в месяц, а одного картриджа хватит на 1600 листов. Компактный корпус и вес всего 4,8 кг позволяют удобно разместить устройство даже на небольшом столе. Pantum уверенно печатает не только стандартную бумагу, но и конверты и этикетки — вы легко подготовите деловую корреспонденцию или наклейки. Максимальное разрешение 600x600 dpi обеспечивает качественный текст и графику. Лоток рассчитан на 150 листов для комфортной работы без частых дозаправок. Экономичен в режиме ожидания (всего 38 Вт) и в работе — 370 Вт, что снижает расходы на электроэнергию. Pantum — лаконичный, производительный и понятный выбор для тех, кому важна стабильная и чистая печать формата A4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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