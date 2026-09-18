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Характеристики
Тип товара
Принтеры лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 216589
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до 35 страниц формата А4 в минуту, двусторонняя печать в стандартной комплектации, высокое качество печати с разрешением до 1 200 точек на дюйм, USB и сетевая совместимость в стандартной комплектации, компактный дизайн, мощность и надежность, долговечные компоненты для непревзойденной надежности, исключительно низкие затраты на печать
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
17.82
Описание товара Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dn (1102RV3NL0) A4 Duplex Net
За стильным дизайном корпуса новых устройств P2235 скрываются: скорость печати до 35 страниц в минуту, функционал двусторонней печати в стандартной комплектации и объем подачи бумаги до 850 листов. Как и все устройства KYOCERA, эти принтеры созданы из долговечных компонентов, отличаются образцовой надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Но это еще не всё: качество печати с разрешением 1 200 точек на дюйм позволяет получить четкие и яркие изображения, недосягаемые для аналогов на рынке. Приобретая устройство P2235dw, Вы также получаете функционал Wi-Fi и Wi-Fi Direct в стандартной комплектации, тем самым еще больше повышая свою гибкость и производительность.
до 35 страниц формата А4 в минуту, двусторонняя печать в стандартной комплектации, высокое качество печати с разрешением до 1 200 точек на дюйм, USB и сетевая совместимость в стандартной комплектации, компактный дизайн, мощность и надежность, долговечные компоненты для непревзойденной надежности, исключительно низкие затраты на печать
Сетевой принтер
да
Страна производитель
Китай
Описание
За стильным дизайном корпуса новых устройств P2235 скрываются: скорость печати до 35 страниц в минуту, функционал двусторонней печати в стандартной комплектации и объем подачи бумаги до 850 листов. Как и все устройства KYOCERA, эти принтеры созданы из долговечных компонентов, отличаются образцовой надежностью и минимальной общей стоимостью владения. Но это еще не всё: качество печати с разрешением 1 200 точек на дюйм позволяет получить четкие и яркие изображения, недосягаемые для аналогов на рынке. Приобретая устройство P2235dw, Вы также получаете функционал Wi-Fi и Wi-Fi Direct в стандартной комплектации, тем самым еще больше повышая свою гибкость и производительность.
Принтер лазерный Kyocera Ecosys P2235dn (1102RV3NL0) A4 Duplex Net - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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