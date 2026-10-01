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Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный купить с доставкой в Москве
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Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный

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Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 1
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 2
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 3
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 4
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 5
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 6
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 7
Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендер
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 1
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 2
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 3
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 4
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 5
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 6
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 7
  • Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 619434
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Размеры в упаковке, см
45х8х8
Вес, кг.
1.32

Описание товара Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный

Starwind SBP2300b – это современный многофункциональный миксер, отличающийся стильным красно-чёрным дизайном и высокой мощностью. Одно из главных преимуществ данной модели – 1000-ваттный мотор. Благодаря ему прибор в считанные мгновения доводит даже достаточно плотные компоненты до нужной консистенции. Помимо самого блендера, в комплект поставки входят измельчитель, венчик и мерный стакан. Первый аксессуар – для готовки без брызг, второй – для взбивания воздушных смесей, а третий – для следования рецептуре кулинарных шедевров. Все части устройства, которые будут погружаться в жидкость и контактировать с ней, выполнены из нержавеющей стали. Этот материал идеально переносит подобные условия, потому что устойчив к коррозии. Все иные детали Starwind SBP2300b и аксессуаров к нему предусмотрительно изготовлены из специального пищевого пластика. Он отличается тем, что не испускает неприятных запахов и не портит вкус еды. Блендером Starwind SBP2300b просто управлять, достаточно включить его в сеть, выбрать нужную насадку и нажать одну из двух кнопок на рукоятке. Каждая из них отвечает за свою скорость. Подобное конструкционное решение делает обращение с данной моделью куда более эргономичным. Основа прибора отделана материалом, который не скользит в руке во время готовки. Теперь выронить инструмент в самый ответственный момент практически невозможно. Компактность, эргономика и продуманность Starwind SBP2300b позволит ему вписаться в любую кухню, и к опытному шеф-повару, и к кулинару-любителю.

Отзывы о товаре Блендер погружной Starwind SBP2300 1000Вт красный/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Блендер
Описание
Starwind SBP2300b – это современный многофункциональный миксер, отличающийся стильным красно-чёрным дизайном и высокой мощностью. Одно из главных преимуществ данной модели – 1000-ваттный мотор. Благодаря ему прибор в считанные мгновения доводит даже достаточно плотные компоненты до нужной консистенции. Помимо самого блендера, в комплект поставки входят измельчитель, венчик и мерный стакан. Первый аксессуар – для готовки без брызг, второй – для взбивания воздушных смесей, а третий – для следования рецептуре кулинарных шедевров. Все части устройства, которые будут погружаться в жидкость и контактировать с ней, выполнены из нержавеющей стали. Этот материал идеально переносит подобные условия, потому что устойчив к коррозии. Все иные детали Starwind SBP2300b и аксессуаров к нему предусмотрительно изготовлены из специального пищевого пластика. Он отличается тем, что не испускает неприятных запахов и не портит вкус еды. Блендером Starwind SBP2300b просто управлять, достаточно включить его в сеть, выбрать нужную насадку и нажать одну из двух кнопок на рукоятке. Каждая из них отвечает за свою скорость. Подобное конструкционное решение делает обращение с данной моделью куда более эргономичным. Основа прибора отделана материалом, который не скользит в руке во время готовки. Теперь выронить инструмент в самый ответственный момент практически невозможно. Компактность, эргономика и продуманность Starwind SBP2300b позволит ему вписаться в любую кухню, и к опытному шеф-повару, и к кулинару-любителю.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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