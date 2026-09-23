Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 595774
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х10х4
Вес, г.
240
Описание товара Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
длина 210
Страна производитель
Китай
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор с алюминиевыми рукоятками G-11, плоскостной, 210 мм, GRINDA - стоимость товара 540 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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