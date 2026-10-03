Top.Mail.Ru
Секатор Raco 4206-53/S161 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Секатор Raco 4206-53/S161

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 1
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 2
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 3
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 4
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 5
Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 3
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 4
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 5
  • Секатор Raco 4206-53/S161 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 210 руб.  1 434 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349402
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор Raco 4206-53/S161
1 210 руб. -16%
1 434 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Размеры в упаковке, см
21х6х2
Вес, г.
165

Описание товара Секатор Raco 4206-53/S161

Высокое качество и лёгкость реза, удобство в работе и продолжительный срок службы секаторов RACO достигается за счёт современных материалов и технологий.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/S161




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Описание
Высокое качество и лёгкость реза, удобство в работе и продолжительный срок службы секаторов RACO достигается за счёт современных материалов и технологий.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/S161 - стоимость товара 1210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...