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Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745336
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
чехлы ПВХ, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170 мм
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
22х9х2
Вес, г.
160

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE

Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60529 длиной 170 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, используется для обрезки живых веток толщиной до 18 мм. Обладает повышенной мощностью благодаря шарниру особой конструкции, увеличивающему усилие сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет изменить плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на загородном участке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Защита от коррозии — на режущем лезвии имеется тефлоновое, а на опорном — цинковое покрытие.
  • Высокое качество реза — рабочие кромки движутся параллельно друг другу, минимально повреждая растение, тефлоновое покрытие на режущем лезвии снижает силу трения.
  • Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Комфортная работа — нижняя рукоятка с ПВХ-покрытием удобно ложится в руку.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
чехлы ПВХ, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170 мм
Страна производитель
Тайвань
Описание

Усиленный секатор прямого реза Palisad LUXE 60529 длиной 170 мм, с нижней рукояткой в ПВХ-оболочке, используется для обрезки живых веток толщиной до 18 мм. Обладает повышенной мощностью благодаря шарниру особой конструкции, увеличивающему усилие сжатия на 10%. Регулировочный винт позволяет изменить плотность смыкания лезвий. Секатор пригодится для работы на загородном участке.

Преимущества

  • Прочность и высокий ресурс — лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, режущая кромка прошла индукционную закалку и имеет прецизионную заточку.
  • Защита от коррозии — на режущем лезвии имеется тефлоновое, а на опорном — цинковое покрытие.
  • Высокое качество реза — рабочие кромки движутся параллельно друг другу, минимально повреждая растение, тефлоновое покрытие на режущем лезвии снижает силу трения.
  • Надежность — литые алюминиевые рукоятки выдерживают значительные нагрузки.
  • Комфортная работа — нижняя рукоятка с ПВХ-покрытием удобно ложится в руку.
  • Безопасное хранение и транспортировка — фиксатор удерживает лезвия в сомкнутом положении.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60529, 170 мм, усиленный, нижняя рукоятка в ПВХ-оболочке, LUXE - купить по цене 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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