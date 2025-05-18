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Секатор Raco 4206-53/150C купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco 4206-53/150C

3 Отзывы
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Секатор Raco 4206-53/150C - фото 1
Секатор Raco 4206-53/150C - фото 2
Секатор Raco 4206-53/150C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор Raco 4206-53/150C - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/150C - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/150C - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 440 руб.  1 771 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342778
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Raco 4206-53/150C
1 440 руб. -19%
1 771 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Страна производства
Китай
Тип привода
храповый
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х11х3
Вес, г.
250

Описание товара Секатор Raco 4206-53/150C

Секатор RACO UNIVERSAL 4206-53/150C используется для обрезки веток кустов и деревьев. Храповой механизм позволяет резать толстые ветки. Рукоятка оснащена масленкой (щеткой) для очистки лезвия. Двусторонний фиксатор позволяет работать, как правой, так и левой рукой. Лезвие выполнено из качественной стали с защитой от образования коррозии.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/150C

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Беру уже третий. Первый ещё живой. Ему уже лет 5 наверное или 6.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Гульфарида Г.

Достоинства:


Комментарий:
Давно мечтала о таком.Все кому давала попробовать,были довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл с задержкой. Но сейчас он по факту не нужен. Секатором давольна. Был такой же послужил 10 лет. Этот секатор произведён не в Германии. Не вводите людей в заблуждение.



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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Страна производства
Китай
Тип привода
храповый
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
200
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор RACO UNIVERSAL 4206-53/150C используется для обрезки веток кустов и деревьев. Храповой механизм позволяет резать толстые ветки. Рукоятка оснащена масленкой (щеткой) для очистки лезвия. Двусторонний фиксатор позволяет работать, как правой, так и левой рукой. Лезвие выполнено из качественной стали с защитой от образования коррозии.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Супер. Беру уже третий. Первый ещё живой. Ему уже лет 5 наверное или 6.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Гульфарида Г.

Достоинства:


Комментарий:
Давно мечтала о таком.Все кому давала попробовать,были довольны.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2024
Ольга

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл с задержкой. Но сейчас он по факту не нужен. Секатором давольна. Был такой же послужил 10 лет. Этот секатор произведён не в Германии. Не вводите людей в заблуждение.


Секатор Raco 4206-53/150C - стоимость товара 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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