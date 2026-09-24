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Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) купить с доставкой в Москве
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Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)

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Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 1
Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 2
Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 2
  • Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 
Начислим 32 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697084
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)
1 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
прививочный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х5
Вес, г.
502

Описание товара Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)

Прививочный секатор Grinda PROLine P-88 210 мм 423488 применяется для прививки деревьев и других растений. Секатор вырезает фигурные выемки в подвое (прививаемое дерево или куст) и привое (приживляемый черенок, ветка и т.д.). Срез получается ровным и идеально совместимым. Набор сменных лезвий гарантирует долгий срок службы секатора. В комплект входят все необходимые дополнительные инструменты для его обслуживания.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Назначение
прививочный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
20
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Страна производитель
Китай
Описание
Прививочный секатор Grinda PROLine P-88 210 мм 423488 применяется для прививки деревьев и других растений. Секатор вырезает фигурные выемки в подвое (прививаемое дерево или куст) и привое (приживляемый черенок, ветка и т.д.). Срез получается ровным и идеально совместимым. Набор сменных лезвий гарантирует долгий срок службы секатора. В комплект входят все необходимые дополнительные инструменты для его обслуживания.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-88, 210 мм, закаленные лезвия, нейлоновые рукоятки, прививочный PROLine (423488) - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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