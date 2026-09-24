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Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) купить с доставкой в Москве
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Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)

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Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 1
Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 2
Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 1
  • Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 2
  • Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 
Начислим 37 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697085
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)
2 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Размеры в упаковке, см
26х11х4
Вес, г.
291

Описание товара Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)

Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/147S предназначен для точной обрезки веток и кустов. Лезвие сделано из стали для увеличения срока службы инструмента. Точность заточки контролируется компьютером, что обеспечивает тонкий и гладкий рез.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
двухкомпонентный
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Описание
Секатор RACO СТАНДАРТ 4206-53/147S предназначен для точной обрезки веток и кустов. Лезвие сделано из стали для увеличения срока службы инструмента. Точность заточки контролируется компьютером, что обеспечивает тонкий и гладкий рез.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор RACO Profi-Plus 147S, 200 мм, с алюминиевыми коваными рукоятками, плоскостной (4206-53/147S) - стоимость товара 2270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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