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Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) купить с доставкой в Москве
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Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)

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Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 1
Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 2
Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 1
  • Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 2
  • Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697080
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Размеры в упаковке, см
28х9х3
Вес, г.
360

Описание товара Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)

Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423415 используется для обрезки веток и стеблей растений. Двухгранная заточка лезвий обеспечивает качество реза. Полированные рукоятки из древесины гарантируют надёжный хват даже влажной рукой.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415)




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Описание
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423415 используется для обрезки веток и стеблей растений. Двухгранная заточка лезвий обеспечивает качество реза. Полированные рукоятки из древесины гарантируют надёжный хват даже влажной рукой.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор GRINDA P-15, 210 мм, нержавеющая сталь, с деревянными рукоятками, цельнокованый плоскостной PROLine (423415) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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