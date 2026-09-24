Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
В наличии
Код товара: 697082
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1 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
18
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
195
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х3
Вес, г.
296
Описание товара Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)
Компактный плоскостной секатор Grinda PRO Line 423417 с цельнокованой конструкцией для повышенной износостойкости. Лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, поэтому имеют долгий срок службы. Двугранная заточка лезвий обеспечивает качественный рез. Полированные рукоятки не позволяют инструменту выскользнуть даже из мокрых рук.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Назначение
универсальный
Страна производства
Китай
Тип привода
пружинный
Ширина рабочей части, мм
18
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
дерево
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
195
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Страна производитель
Китай
Компактный плоскостной секатор Grinda PRO Line 423417 с цельнокованой конструкцией для повышенной износостойкости. Лезвия из нержавеющей стали не подвержены коррозии, поэтому имеют долгий срок службы. Двугранная заточка лезвий обеспечивает качественный рез. Полированные рукоятки не позволяют инструменту выскользнуть даже из мокрых рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417) - данный товар вы можете купить по цене 1440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-17, 195 мм, из нержавеющей стали, с деревянными рукоятками, цельнокованый компактный плоскостной PROLine (423417)