Секатор Raco 4206-53/142C
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%1 420 руб. 1 778 руб.
В наличии
Код товара: 342799
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1 420 руб. -20%
1 778 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х3
Вес, г.
287
Описание товара Секатор Raco 4206-53/142C
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/142C имеет стандартную форму и предназначен для обрезки кустов и небольших веток. Закаленное лезвие защищено от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Усиленные алюминиевые рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание. Верхнее лезвие можно заново затачивать или заменить.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/142C имеет стандартную форму и предназначен для обрезки кустов и небольших веток. Закаленное лезвие защищено от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Усиленные алюминиевые рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание. Верхнее лезвие можно заново затачивать или заменить.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Raco 4206-53/142C - данный товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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