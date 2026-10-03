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Секатор Raco 4206-53/142C купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco 4206-53/142C

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Секатор Raco 4206-53/142C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 420 руб.  1 778 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342799
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Самовывоз в Москве
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Секатор Raco 4206-53/142C
1 420 руб. -20%
1 778 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х3
Вес, г.
287

Описание товара Секатор Raco 4206-53/142C

Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/142C имеет стандартную форму и предназначен для обрезки кустов и небольших веток. Закаленное лезвие защищено от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Усиленные алюминиевые рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание. Верхнее лезвие можно заново затачивать или заменить.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/142C




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Габариты без упаковки
210 мм
Описание
Секатор RACO ЭКСПЕРТ 4206-53/142C имеет стандартную форму и предназначен для обрезки кустов и небольших веток. Закаленное лезвие защищено от коррозии и увеличивает срок службы инструмента. Усиленные алюминиевые рукоятки с виниловым покрытием обеспечивают надежный хват и предотвращают проскальзывание. Верхнее лезвие можно заново затачивать или заменить.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/142C - данный товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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