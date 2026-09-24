Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Храповый механизм
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 430 руб.
В наличии
Код товара: 697081
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Загружаем...
1 430 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Размеры в упаковке, см
21х9х3
Вес, г.
283
Описание товара Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423423 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из инструментальной стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. Рукоятки повторяют форму пальцев, из-за чего инструмент не выскальзывает из рук.
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
алюминий
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
210
Плоскостной секатор Grinda PRO Line 423423 используется для обрезки веток и стеблей растений. Лезвия из инструментальной стали остро заточены, благодаря чему осуществляется ровный и чистый рез. Рукоятки повторяют форму пальцев, из-за чего инструмент не выскальзывает из рук.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423) - купить по цене 1430 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор GRINDA P-23, 210 мм, усиленные лезвия, закалённая сталь, алюминиевые кованые рукоятки, плоскостной PROLine (423423)