Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)
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Характеристики
Материал лезвия
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 630 руб. 2 330 руб.
В наличии
Код товара: 714115
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Загружаем...
1 630 руб. -30%
2 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Материал лезвия
сталь
Общая длина, мм
254
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х3
Вес, г.
300
Описание товара Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)
Универсальные технические ножницы KRAFTOOL Universal 254 мм 23205 применяются для всех видов хозяйственных работ. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает постоянное максимальное плотное прилегание режущих кромок, что дает плавный, точный рез с минимальными усилиями.
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Универсальные технические ножницы KRAFTOOL Universal 254 мм 23205 применяются для всех видов хозяйственных работ. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает постоянное максимальное плотное прилегание режущих кромок, что дает плавный, точный рез с минимальными усилиями.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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