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Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) купить с доставкой в Москве
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Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)

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Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 1
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 2
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 3
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 4
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 5
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 6
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 7
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 8
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 9
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 10
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 11
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 12
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 1
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 2
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 3
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 4
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 5
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 6
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 7
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 8
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 9
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 10
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 11
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 12
  • Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 630 руб.  2 330 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714115
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)
1 630 руб. -30%
2 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Материал лезвия
сталь
Общая длина, мм
254
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х3
Вес, г.
300

Описание товара Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)

Универсальные технические ножницы KRAFTOOL Universal 254 мм 23205 применяются для всех видов хозяйственных работ. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает постоянное максимальное плотное прилегание режущих кромок, что дает плавный, точный рез с минимальными усилиями.

Отзывы о товаре Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Материал лезвия
сталь
Общая длина, мм
254
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальные технические ножницы KRAFTOOL Universal 254 мм 23205 применяются для всех видов хозяйственных работ. Специальная многоуровневая процедура заточки обеспечивает постоянное максимальное плотное прилегание режущих кромок, что дает плавный, точный рез с минимальными усилиями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ножницы универсальные технические KRAFTOOL 254мм, (23205) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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