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Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S

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Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 1
Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 2
Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 1
  • Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 2
  • Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
2 440 руб.  3 043 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342798
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S
2 440 руб. -20%
3 043 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Общая длина, мм
220
Габариты без упаковки
220 мм
Размеры в упаковке, см
29х11х3
Вес, г.
467

Описание товара Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S

Секатор RACO Professional 4206-53/185S - высококачественный инструмент, используемый в обрезке веток деревьев. Кованое стальное лезвие гарантирует прочность, а также долгий срок службы. Ручки со специальным покрытием препятствуют скольжению. Для более продолжительной и комфортной работы секатор оснащен усиленной спиральной пружиной и фиксатором.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Общая длина, мм
220
Габариты без упаковки
220 мм
Описание
Секатор RACO Professional 4206-53/185S - высококачественный инструмент, используемый в обрезке веток деревьев. Кованое стальное лезвие гарантирует прочность, а также долгий срок службы. Ручки со специальным покрытием препятствуют скольжению. Для более продолжительной и комфортной работы секатор оснащен усиленной спиральной пружиной и фиксатором.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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