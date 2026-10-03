Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S
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Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%2 440 руб. 3 043 руб.
В наличии
Код товара: 342798
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2 440 руб. -20%
3 043 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Общая длина, мм
220
Габариты без упаковки
220 мм
Размеры в упаковке, см
29х11х3
Вес, г.
467
Описание товара Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S
Секатор RACO Professional 4206-53/185S - высококачественный инструмент, используемый в обрезке веток деревьев. Кованое стальное лезвие гарантирует прочность, а также долгий срок службы. Ручки со специальным покрытием препятствуют скольжению. Для более продолжительной и комфортной работы секатор оснащен усиленной спиральной пружиной и фиксатором.
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Теги товара: для цветов
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Бренд
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
закаленная сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Общая длина, мм
220
Габариты без упаковки
220 мм
Секатор RACO Professional 4206-53/185S - высококачественный инструмент, используемый в обрезке веток деревьев. Кованое стальное лезвие гарантирует прочность, а также долгий срок службы. Ручки со специальным покрытием препятствуют скольжению. Для более продолжительной и комфортной работы секатор оснащен усиленной спиральной пружиной и фиксатором.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор Raco Profi-Plus 4206-53/185S - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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