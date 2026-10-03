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Секатор Raco 4206-53/177S купить с доставкой в Москве
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Секатор Raco 4206-53/177S

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Секатор Raco 4206-53/177S - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
  • Секатор Raco 4206-53/177S - фото 1
  • Секатор Raco 4206-53/177S - фото 2
  • Секатор Raco 4206-53/177S - фото 3
  • Секатор Raco 4206-53/177S - фото 4
  • Секатор Raco 4206-53/177S - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342811
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Raco 4206-53/177S
1 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Размеры в упаковке, см
27х11х4
Вес, г.
286

Описание товара Секатор Raco 4206-53/177S

Секатор RACO с двухкомпонентными ручками 210 мм 4206-53/177 S используется для обрезания веток и формирования кроны деревьев. Своевременное применение этого инструмента поможет добиться хорошего результата при уходе за плодоносящими и декоративными кустарниками. Округлая форма лезвия обеспечит аккуратный срез, а удобная двухкомпонентная рукоятка сделает работу менее утомительной.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Raco 4206-53/177S




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
210
Описание
Секатор RACO с двухкомпонентными ручками 210 мм 4206-53/177 S используется для обрезания веток и формирования кроны деревьев. Своевременное применение этого инструмента поможет добиться хорошего результата при уходе за плодоносящими и декоративными кустарниками. Округлая форма лезвия обеспечит аккуратный срез, а удобная двухкомпонентная рукоятка сделает работу менее утомительной.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Raco 4206-53/177S - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1560 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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