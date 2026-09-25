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Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) купить с доставкой в Москве
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Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)

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Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 1
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 2
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 3
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 4
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 5
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 6
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 7
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 8
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 9
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 10
Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
1
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 1
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 2
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 3
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 4
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 5
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 6
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 7
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 8
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 9
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 10
  • Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 700 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 726846
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)
9 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Комплектация
Секатор 1; Алмазный напильник 1; Ключ 2; Аккумулятор 1; Зарядное устройство 1; Руководство по эксплуатации
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Толщина реза мягкой древесины, мм
30
Толщина реза твердой древесины, мм
20
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, Ач
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
11.5x6.9x28.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)

Аккумуляторный секатор ЗУБР - удобный инструмент для срезания веток кустарников и деревьев. Большая ширина захвата с возможностью настройки, мощный бесщеточный двигатель и сверхострое режущее лезвие из сплава SK5, позволяют производить ровный срез не прилагая излишних усилий. Преимущества Сверхострое режущее лезвие из японской стали SK5 - выполняет ровные резы, снижая стресс растений от обрезки, обеспечивая до 300000 резов до замены Многоступенчатый редуктор 425:1 обеспечивает усилие более 250 кгс Регулируемая ширина реза ускоряет резку небольшихветок и экономит заряд аккумулятора Время цикла 0.8 секунд позволяет быстро проводить работу Отличная эргономика для удобства работы Алмазный напильник для правки ножа в комплекте Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей

Отзывы о товаре Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Комплектация
Секатор 1; Алмазный напильник 1; Ключ 2; Аккумулятор 1; Зарядное устройство 1; Руководство по эксплуатации
Аккумуляторный
да
Тип двигателя
бесщеточный
Материал лезвия
японская сталь SK5
Толщина реза мягкой древесины, мм
30
Толщина реза твердой древесины, мм
20
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора, Ач
2
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Габариты без упаковки
11.5x6.9x28.4 см
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный секатор ЗУБР - удобный инструмент для срезания веток кустарников и деревьев. Большая ширина захвата с возможностью настройки, мощный бесщеточный двигатель и сверхострое режущее лезвие из сплава SK5, позволяют производить ровный срез не прилагая излишних усилий. Преимущества Сверхострое режущее лезвие из японской стали SK5 - выполняет ровные резы, снижая стресс растений от обрезки, обеспечивая до 300000 резов до замены Многоступенчатый редуктор 425:1 обеспечивает усилие более 250 кгс Регулируемая ширина реза ускоряет резку небольшихветок и экономит заряд аккумулятора Время цикла 0.8 секунд позволяет быстро проводить работу Отличная эргономика для удобства работы Алмазный напильник для правки ножа в комплекте Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9700 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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