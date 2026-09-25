Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)
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Характеристики
Описание товара Секатор аккумуляторный ЗУБР 20 В, 30 мм макс. рез, 1 АКБ LMS (2 Ач), (СКБ-2030-21)
Аккумуляторный секатор ЗУБР - удобный инструмент для срезания веток кустарников и деревьев. Большая ширина захвата с возможностью настройки, мощный бесщеточный двигатель и сверхострое режущее лезвие из сплава SK5, позволяют производить ровный срез не прилагая излишних усилий. Преимущества Сверхострое режущее лезвие из японской стали SK5 - выполняет ровные резы, снижая стресс растений от обрезки, обеспечивая до 300000 резов до замены Многоступенчатый редуктор 425:1 обеспечивает усилие более 250 кгс Регулируемая ширина реза ускоряет резку небольшихветок и экономит заряд аккумулятора Время цикла 0.8 секунд позволяет быстро проводить работу Отличная эргономика для удобства работы Алмазный напильник для правки ножа в комплекте Бесщеточный двигатель Brushless обладает целым рядом преимуществ по сравнению с обычным щеточным двигателем: - высокий крутящий момент – в 2 раза выше, чем у аналогичного щеточного двигателя, - высокий КПД благодаря максимально эффективному преобразованию электромагнитной энергии в механическую (ввиду отсутствия перекоммутаций), - низкое энергопотребление, вследствие чего изделие работает до 4 раз дольше на одном заряде батареи, - высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению, - контроллер двигателя позволяет гибко регулировать крутящий момент и поддерживать его на максимальном уровне в широком диапазоне оборотов, - отсутствие постоянных перекоммутаций в коллекторе и, соответственно, отсутствие нагрева и потерь из-за переходных сопротивлений, - повышенная надежность ввиду отсутствия искрения, трения и контактирующих деталей
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Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
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