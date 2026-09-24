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Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) купить с доставкой в Москве
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Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162)

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Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 1
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 2
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 3
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 4
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 5
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 6
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 1
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 2
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 3
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 4
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 5
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 6
  • Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 210 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697083
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162)
1 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
фиберглас
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Размеры в упаковке, см
21х6х2
Вес, г.
165

Описание товара Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162)

Плоскостной секатор RACO S162 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом (4206-53/S162)



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162)




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Характеристики
Бренд
Raco
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
фиберглас
Фиксатор
да
Храповый механизм
да
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
длина 205
Описание
Плоскостной секатор RACO S162 205 мм, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом (4206-53/S162)


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор RACO S162, 205 мм, закаленная сталь, с двухкомпонентными рукоятками армированными фиберглассом, плоскостной (4206-53/S162) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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