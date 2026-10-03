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Секатор плоскостной Grinda 40211_z01 купить с доставкой в Москве
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Секатор плоскостной Grinda 40211_z01

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Секатор плоскостной Grinda 40211_z01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 268421
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Секатор плоскостной Grinda 40211_z01
540 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275х90х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х9х3
Вес, г.
216

Описание товара Секатор плоскостной Grinda 40211_z01

Плоскостной секатор с пластиковыми рукоятками Grinda G-33 200мм 40211_z02 предназначен для обрезания тонких веток, стеблей и побегов. Лезвия из углеродистой стали обладают высокой прочностью, а тефлоновое покрытие создает защитный слой и увеличивает срок службы. Пластиковые ручки имеют удобную форму и малый вес. Благодаря этому они не требуют больших усилий при продолжительной работе.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор плоскостной Grinda 40211_z01




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Секаторы
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
пластик
Фиксатор
да
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275х90х25
Страна производитель
Китай
Описание
Плоскостной секатор с пластиковыми рукоятками Grinda G-33 200мм 40211_z02 предназначен для обрезания тонких веток, стеблей и побегов. Лезвия из углеродистой стали обладают высокой прочностью, а тефлоновое покрытие создает защитный слой и увеличивает срок службы. Пластиковые ручки имеют удобную форму и малый вес. Благодаря этому они не требуют больших усилий при продолжительной работе.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор плоскостной Grinda 40211_z01 - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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