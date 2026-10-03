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Секатор Palisad (60490) купить с доставкой в Москве
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Секатор Palisad (60490)

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Секатор Palisad (60490) - фото 4
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Секатор Palisad (60490) - фото 6
Секатор Palisad (60490) - фото 7
Секатор Palisad (60490) - фото 8
Секатор Palisad (60490) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор Palisad (60490) - фото 1
  • Секатор Palisad (60490) - фото 2
  • Секатор Palisad (60490) - фото 3
  • Секатор Palisad (60490) - фото 4
  • Секатор Palisad (60490) - фото 5
  • Секатор Palisad (60490) - фото 6
  • Секатор Palisad (60490) - фото 7
  • Секатор Palisad (60490) - фото 8
  • Секатор Palisad (60490) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
580 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 342782
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор Palisad (60490)
580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Толщина реза твердой древесины, мм
18
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170x110x30
Страна производитель
Китай
Вес, г.
300

Описание товара Секатор Palisad (60490)

Секатор с наковальней с алюминиевыми рукоятками PALISAD 60490 используется для работы с деревьями и кустарниками. Опорная наковаленка хорошо держит ветку во время работы. Изделие имеет удобный замок, который фиксирует лезвия в закрытом состоянии.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор Palisad (60490)




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
секатор, упаковка
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик, сталь
Фиксатор
да
Толщина реза мягкой древесины, мм
18
Толщина реза твердой древесины, мм
18
Общая длина, мм
170
Габариты без упаковки
170x110x30
Страна производитель
Китай
Описание
Секатор с наковальней с алюминиевыми рукоятками PALISAD 60490 используется для работы с деревьями и кустарниками. Опорная наковаленка хорошо держит ветку во время работы. Изделие имеет удобный замок, который фиксирует лезвия в закрытом состоянии.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор Palisad (60490) - купить по цене 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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