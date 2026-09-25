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Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745322
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х9х3
Вес, г.
290

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60460 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и трехкомпонентными рукоятками, — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, что повышает эффективность реза. Инструмент пригодится садоводам и огородникам.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — режущее полотно изготовлено из клинковой стали 65Mn, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
  • Регулировка величины захвата — секатор удобен для обрезки веток разного диаметра.
  • Надежность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие нагрузки без риска поломки.
  • Комфортная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из рук.

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Общая длина, мм
215
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60460 длиной 215 мм, с регулировкой захвата и трехкомпонентными рукоятками, — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, что повышает эффективность реза. Инструмент пригодится садоводам и огородникам.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — режущее полотно изготовлено из клинковой стали 65Mn, тефлоновое покрытие защищает его от коррозии.
  • Регулировка величины захвата — секатор удобен для обрезки веток разного диаметра.
  • Надежность — алюминиевые рукоятки выдерживают высокие нагрузки без риска поломки.
  • Комфортная работа — благодаря покрытию из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из рук.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата, трехкомпонентные рукоятки, LUXE - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 660 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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