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Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 8
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 9
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 10
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 11
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 12
  • Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 745325
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий, чехлы ПВХ
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х9х2
Вес, г.
150

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60463 длиной 205 мм, с алюминиевыми рукоятками в ПВХ-оболочке, предназначен для обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, облегчая рез. Инструмент используется для ухода за растениями, будет полезен владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Максимальный показатель прочности — режущее лезвие изготовлено из японской инструментальной стали SK5, алюминиевые рукоятки устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — лезвие прошло индукционную закалку до твердости 50-54 HRC и долго сохраняет режущую способность.
  • Защита от разрушения — тефлоновое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Комфортная работа — рукоятки с ПВХ-покрытием надежно ложатся в руку.

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
алюминий, чехлы ПВХ
Общая длина, мм
205
Габариты без упаковки
205 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60463 длиной 205 мм, с алюминиевыми рукоятками в ПВХ-оболочке, предназначен для обрезки живых веток толщиной до 20 мм. Тефлоновое покрытие режущего лезвия уменьшает трение, облегчая рез. Инструмент используется для ухода за растениями, будет полезен владельцам дачных участков.

Преимущества

  • Максимальный показатель прочности — режущее лезвие изготовлено из японской инструментальной стали SK5, алюминиевые рукоятки устойчивы к изгибающим нагрузкам.
  • Высокий ресурс — лезвие прошло индукционную закалку до твердости 50-54 HRC и долго сохраняет режущую способность.
  • Защита от разрушения — тефлоновое покрытие предотвращает образование коррозии.
  • Комфортная работа — рукоятки с ПВХ-покрытием надежно ложатся в руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Секатор прямого реза PALISAD 60463, 205 мм, алюминиевые рукоятки в ПВХ-оболочке, LUXE - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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