Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
660 руб.
В наличии
Код товара: 745321
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х7х2
Вес, г.
230
Описание товара Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE
Удлиненный цветочный секатор Palisad LUXE 60459 длиной 275 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Удлиненная конструкция облегчает работу с густо растущими стеблями. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
- Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
- Дополнительные возможности — секатор поставляется с полипропиленовой кобурой для крепления на пояс.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60467, 255 мм, цельнокованый, метал...
-
В наличииЦена 660 руб.165 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60460, 215 мм, регулировка захвата,...
-
В наличииЦена 690 руб.173 руб. в СплитСекатор Palisad (60560)
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 60461, 215 мм, регулировка захвата...
-
В наличииЦена 840 руб.210 руб. в СплитСекатор прямого реза PALISAD 60445, 210 мм, регулировка захвата ...
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 605235, 170 мм, усиленный, рукоятк...
-
В наличииЦена 920 руб.230 руб. в СплитСекатор с наковальней PALISAD 60484, 205 мм, двухкомпонентные ру...
-
В наличииЦена 940 руб. 1 310 руб.235 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/139C
-
В наличииЦена 980 руб. 1 281 руб.245 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/146C
-
В наличииЦена 1 020 руб. 1 403 руб.255 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/140C
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСекатор GRINDA P-33, 200 мм, закаленная сталь, с храповым механи...
-
В наличииЦена 1 210 руб. 1 434 руб.303 руб. в СплитСекатор Raco 4206-53/S161
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
пластик
Общая длина, мм
275
Габариты без упаковки
275 мм
Страна производитель
Китай
Удлиненный цветочный секатор Palisad LUXE 60459 длиной 275 мм, с регулировкой захвата и пластиковыми рукоятками, предназначен для обрезки молодых побегов диаметром до 15 мм. Удлиненная конструкция облегчает работу с густо растущими стеблями. Инструмент используется для ухода за цветами и другими растениями на дачном участке.
Преимущества
- Прочность — режущее лезвие из высококачественной стали SK5 выдерживает длительное использование.
- Регулировка величины захвата — можно установить оптимальную ширину раскрытия рукояток, подогнав ее под размер руки пользователя.
- Эргономичность — полипропиленовые рукоятки удобно ложатся в руки.
- Дополнительные возможности — секатор поставляется с полипропиленовой кобурой для крепления на пояс.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, для цветов, немецкие
Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Секатор цветочный PALISAD 60459, удлиненный, 275 мм, регулировка захвата, пластиковые рукоятки, LUXE