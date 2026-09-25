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Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE купить с доставкой в Москве
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Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE

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Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 1
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 2
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 3
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 4
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 5
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 6
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 7
Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 1
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 2
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 3
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 4
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 5
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 6
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 7
  • Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 745329
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Характеристики

Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х11х4
Вес, г.
260

Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60482 длиной 205 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезания живых веток диаметром до 25 мм, поэтому будет полезен на загородном участке. Подходит для ухода за комнатными растениями, формирования крон бонсай и создания топиарных скульптур. Рабочее лезвие чисто отсекает ветку, поскольку движется в плоскости, параллельной опорному лезвию. В случае ослабления примыкания лезвий их можно отрегулировать при помощи винта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность— лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, рукоятки выполнены из алюминиевого сплава.
  • Высокий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку, его кромка имеет прецизионную заточку, хромированное покрытие защищает рабочие поверхности от коррозии.
  • Защита от самопроизвольного раскрытия — в нерабочем положении лезвия надежно удерживаются фиксатором.
  • Комфортная работа — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.



Теги товара: для цветов

Отзывы о товаре Секатор прямого реза PALISAD 60482, 205 мм, металлические обрезиненные рукоятки, LUXE




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Характеристики
Бренд
PALISAD
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
японская сталь SK5
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
205
Страна производитель
Китай
Описание

Секатор прямого реза Palisad LUXE 60482 длиной 205 мм, с металлическими обрезиненными рукоятками, используется для обрезания живых веток диаметром до 25 мм, поэтому будет полезен на загородном участке. Подходит для ухода за комнатными растениями, формирования крон бонсай и создания топиарных скульптур. Рабочее лезвие чисто отсекает ветку, поскольку движется в плоскости, параллельной опорному лезвию. В случае ослабления примыкания лезвий их можно отрегулировать при помощи винта.

Преимущества

  • Прочность и долговечность— лезвия изготовлены из высококачественной японской инструментальной стали SK-5, рукоятки выполнены из алюминиевого сплава.
  • Высокий ресурс — режущее лезвие прошло индукционную закалку, его кромка имеет прецизионную заточку, хромированное покрытие защищает рабочие поверхности от коррозии.
  • Защита от самопроизвольного раскрытия — в нерабочем положении лезвия надежно удерживаются фиксатором.
  • Комфортная работа — благодаря вставкам из термопластичной резины рукоятки не выскальзывают из ладони.


Теги товара: для цветов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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