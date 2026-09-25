Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
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Характеристики
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
В наличии
Код товара: 745315
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610 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
225
Габариты без упаковки
225?20 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х10х3
Вес, г.
300
Описание товара Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE
Секатор прямого реза Palisad Base длиной 225 мм — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 22мм. На режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие — такое решение облегчает рез и обеспечивает защиту от коррозии. Инструмент незаменим для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Долговечность — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, режущая кромка закалена до необходимой твердости и долго остается острой.
- Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
- Защита от коррозии — противорежущее лезвие покрыто порошковой эмалью для предотвращения разрушения.
- Контроль качества реза — плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
- Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке обеспечивают удобный хват.
- Безопасность — прочная скоба-фиксатор удерживает рукоятки в нерабочем положении во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
плоскостные
Материал рукоятки
ПВХ, сталь
Фиксатор
да
Общая длина, мм
225
Габариты без упаковки
225?20 мм
Страна производитель
Китай
Секатор прямого реза Palisad Base длиной 225 мм — инструмент для обрезки живых веток диаметром до 22мм. На режущее лезвие нанесено тефлоновое покрытие — такое решение облегчает рез и обеспечивает защиту от коррозии. Инструмент незаменим для ухода за растениями в саду и огороде.
Преимущества
- Долговечность — лезвия изготовлены из среднеуглеродистой стали, режущая кромка закалена до необходимой твердости и долго остается острой.
- Надежность — стальные рукоятки устойчивы к поломке при высоких нагрузках.
- Защита от коррозии — противорежущее лезвие покрыто порошковой эмалью для предотвращения разрушения.
- Контроль качества реза — плотность смыкания лезвий можно отрегулировать при помощи винта.
- Эргономичность — рукоятки в ПВХ-оболочке обеспечивают удобный хват.
- Безопасность — прочная скоба-фиксатор удерживает рукоятки в нерабочем положении во время хранения и транспортировки.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор прямого реза PALISAD 60443, 225 мм, металлические рукоятки, ПВХ оболочка, BASE - купить по цене 610 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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